Украина и партнеры согласовали механизм ответа на нарушения режима тишины — FT

По информации СМИ, Украина согласовала с Европой и США многоуровневый план обеспечения прекращения огня.

Украина согласовала многоэтапный план обеспечения прекращения огня, разработанный совместно с европейскими партнерами и США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Информацию также передает Reuters, отмечая, что пока не смогло независимо подтвердить эти данные.

По данным издания, стороны договорились, что в случае любых нарушений будущего соглашения о прекращении огня со стороны России будет применяться ответ. Соответствующий план неоднократно обсуждался в декабре и январе между украинскими, европейскими и американскими должностными лицами.

Согласно материалу FT, документ предусматривает многоэтапный механизм реагирования на нарушения. В случае фиксации нарушения ответ должен последовать в течение 24 часов — от дипломатического предупреждения до, при необходимости, действий украинских военных для прекращения нарушения.

Если боевые действия не прекращаются, план предусматривает переход ко второй фазе — с привлечением сил так называемой «коалиции желающих», в которую входят ряд стран Европейского союза, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

В случае более масштабной атаки, по информации FT, через 72 часа после первого нарушения может быть активирован скоординированный военный ответ сил, поддерживаемых Западом, с участием американских военных.

