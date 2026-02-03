  1. В Україні

У 2025 році в Україні відкрили 1482 кримінальні провадження щодо контенту 18+

22:18, 3 лютого 2026
Кількість кримінальних справ, пов’язаних з обігом контенту 18+, у 2025 році зменшилась на 10%.
У 2025 році в Україні відкрили 1482 кримінальні провадження, пов’язані з обігом контенту 18+. Це приблизно на 10% менше, ніж роком раніше. Про це свідчить аналітика Опендатабот.

Аналітики зазначають, що для цієї категорії справ характерні одні з найвищих показників розкриваності в країні.

До суду вже надійшло 94% від загальної кількості облікованих проваджень.

