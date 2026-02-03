В 2025 году в Украине открыли 1482 уголовных производства по контенту 18+
22:18, 3 февраля 2026
Количество уголовных дел, связанных с оборотом контента 18+, в 2025 году сократилось на 10%.
В 2025 году в Украине открыли 1482 уголовных производства, связанных с оборотом контента 18+. Это примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.
Аналитики отмечают, что для этой категории дел характерны одни из самых высоких показателей раскрываемости в стране.
В суд уже направлено 94% от общего количества учтенных производств.
