В 2025 году в Украине открыли 1482 уголовных производства по контенту 18+

Количество уголовных дел, связанных с оборотом контента 18+, в 2025 году сократилось на 10%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году в Украине открыли 1482 уголовных производства, связанных с оборотом контента 18+. Это примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.

Аналитики отмечают, что для этой категории дел характерны одни из самых высоких показателей раскрываемости в стране.

В суд уже направлено 94% от общего количества учтенных производств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.