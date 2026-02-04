  1. В Україні

«Чорні дилери» на авторинку: чим загрожує заниження ціни в договорі купівлі-продажу

09:42, 4 лютого 2026
Незаконні схеми заниження вартості авто можуть обернутися штрафами, податковими донарахуваннями та судовими спорами для обох сторін угоди.
«Чорні дилери» на авторинку: чим загрожує заниження ціни в договорі купівлі-продажу
На ринку вживаних автомобілів в Україні досі працюють так звані «чорні дилери», які пропонують покупцям і продавцям занижувати вартість авто в договорах купівлі-продажу. Така практика є незаконною і несе серйозні фінансові та юридичні ризики для обох сторін угоди.

Про небезпеку подібних схем наголошують у Головному сервісному центрі МВС. Там зазначають: у документах часто вказується умовна, значно нижча за реальну ціна автомобіля. Формально це робиться для зменшення податкових зобов’язань, однак фактично є порушенням законодавства.

Фахівці пояснюють: усі податки та збори нараховуються саме з тієї суми, яка прописана в договорі. Навмисне заниження вартості може стати підставою для фінансової відповідальності, донарахування податків і штрафів як для продавця, так і для покупця.

Крім того, погоджуючись на «сіру» схему, громадяни ризикують зіткнутися з проблемами під час перепродажу автомобіля, податкових перевірок або судових спорів. У разі конфлікту довести реальну суму угоди буде практично неможливо, адже офіційні документи міститимуть інші дані.

У сервісному центрі закликають українців оформлювати купівлю-продаж транспортних засобів відкрито та прозоро. Реальна ціна в договорі — це не лише вимога закону, а й гарантія правового захисту та фінансової безпеки для всіх учасників угоди.

