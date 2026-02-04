  1. В Украине

«Черные дилеры» на авторынке: чем грозит занижение цены в договоре купли-продажи

09:42, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Незаконные схемы занижения стоимости авто могут обернуться штрафами, налоговыми доначислениями и судебными спорами для обеих сторон сделки.
«Черные дилеры» на авторынке: чем грозит занижение цены в договоре купли-продажи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На рынке подержанных автомобилей в Украине до сих пор работают так называемые «черные дилеры», которые предлагают покупателям и продавцам занижать стоимость авто в договорах купли-продажи. Такая практика является незаконной и несет серьезные финансовые и юридические риски для обеих сторон сделки.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Об опасности подобных схем отмечают в Главном сервисном центре МВД. Там указывают: в документах часто указывается условная, значительно более низкая по сравнению с реальной цена автомобиля. Формально это делается для уменьшения налоговых обязательств, однако фактически является нарушением законодательства.

Специалисты объясняют: все налоги и сборы начисляются именно с той суммы, которая прописана в договоре. Умышленное занижение стоимости может стать основанием для финансовой ответственности, доначисления налогов и штрафов как для продавца, так и для покупателя.

Кроме того, соглашаясь на «серую» схему, граждане рискуют столкнуться с проблемами при перепродаже автомобиля, налоговых проверках или судебных спорах. В случае конфликта доказать реальную сумму сделки будет практически невозможно, поскольку официальные документы будут содержать другие данные.

В сервисном центре призывают украинцев оформлять куплю-продажу транспортных средств открыто и прозрачно. Реальная цена в договоре — это не только требование закона, но и гарантия правовой защиты и финансовой безопасности для всех участников сделки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

сервисный центр МВД автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

От фиксированной суммы к доле дохода отца: суд в Днепре увеличил алименты для ребенка

Суд пересмотрел способ взыскания средств, обеспечив потребности малолетней дочери.

Соблюдение принципа коллегиальности и кворума – единственное условие легитимности решений Временных следственных комиссий

Отсутствие кворума и конфликт интересов: Комитет ВРУ разъяснил основания для обжалования решений ВСК.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]