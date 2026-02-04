«Черные дилеры» на авторынке: чем грозит занижение цены в договоре купли-продажи

Незаконные схемы занижения стоимости авто могут обернуться штрафами, налоговыми доначислениями и судебными спорами для обеих сторон сделки.

На рынке подержанных автомобилей в Украине до сих пор работают так называемые «черные дилеры», которые предлагают покупателям и продавцам занижать стоимость авто в договорах купли-продажи. Такая практика является незаконной и несет серьезные финансовые и юридические риски для обеих сторон сделки.

Об опасности подобных схем отмечают в Главном сервисном центре МВД. Там указывают: в документах часто указывается условная, значительно более низкая по сравнению с реальной цена автомобиля. Формально это делается для уменьшения налоговых обязательств, однако фактически является нарушением законодательства.

Специалисты объясняют: все налоги и сборы начисляются именно с той суммы, которая прописана в договоре. Умышленное занижение стоимости может стать основанием для финансовой ответственности, доначисления налогов и штрафов как для продавца, так и для покупателя.

Кроме того, соглашаясь на «серую» схему, граждане рискуют столкнуться с проблемами при перепродаже автомобиля, налоговых проверках или судебных спорах. В случае конфликта доказать реальную сумму сделки будет практически невозможно, поскольку официальные документы будут содержать другие данные.

В сервисном центре призывают украинцев оформлять куплю-продажу транспортных средств открыто и прозрачно. Реальная цена в договоре — это не только требование закона, но и гарантия правовой защиты и финансовой безопасности для всех участников сделки.

