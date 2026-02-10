  1. В Україні

Низька якість і завищені кошториси: навколо ремонту Флорівського монастиря у Києві – скандал

22:00, 10 лютого 2026
Проведені судові експертизи підтвердили збитки столичному бюджету на суму 660 тисяч гривень.
Прокуратура повідомила про підозру колишньому посадовцю КМДА у розтраті бюджетних коштів під час реставрації пам’ятки національного значення — корпусу Флорівського монастиря.

Як вказали в Київській міській прокуратурі, підозру оголошено ексзаступнику генерального директора з питань реставрації та експлуатації Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій виконавчого органу Київради (КМДА).

За даними слідства, посадовець уклав договір із підрядною компанією на виконання реставраційних робіт. Водночас частину робіт було виконано неякісно, іншу — за завищеними кошторисами, але підряднику перерахували повну оплату.

Проведені судові експертизи підтвердили збитки столичному бюджету на суму 660 тис. гривень.

