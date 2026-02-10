  1. В Украине

Низкое качество и завышенные сметы: вокруг ремонта Флоровского монастыря в Киеве — скандал

22:00, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проведенные судебные экспертизы подтвердили ущерб столичному бюджету на сумму 660 тысяч гривен.
Низкое качество и завышенные сметы: вокруг ремонта Флоровского монастыря в Киеве — скандал
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему должностному лицу КГГА в растрате бюджетных средств во время реставрации памятника национального значения — корпуса Флоровского монастыря.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как указали в Киевской городской прокуратуре, подозрение объявлено экс-заместителю генерального директора по вопросам реставрации и эксплуатации Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

По данным следствия, чиновник заключил договор с подрядной компанией на выполнение реставрационных работ. При этом часть работ была выполнена некачественно, другая — по завышенным сметам, однако подрядчику перечислили полную оплату.

Проведенные судебные экспертизы подтвердили ущерб столичному бюджету на сумму 660 тыс. гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВВК получит новые полномочия: как правительство планирует изменить правила контрактной службы для иностранцев

Кабмин предлагает урегулировать медицинский отбор иностранцев и лиц без гражданства для контрактной службы.

Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Законопроект призван упорядочить терминологию и обеспечить соответствие законодательства современным стандартам Национального банка Украины.

Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Создание спецкомиссии и усиленный контроль над управителями: для АРМА прописали новые правила

Кабинет Министров внедряет прозрачное коллегиальное управление сложными активами.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]