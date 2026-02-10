Низкое качество и завышенные сметы: вокруг ремонта Флоровского монастыря в Киеве — скандал

Проведенные судебные экспертизы подтвердили ущерб столичному бюджету на сумму 660 тысяч гривен.

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему должностному лицу КГГА в растрате бюджетных средств во время реставрации памятника национального значения — корпуса Флоровского монастыря.

Как указали в Киевской городской прокуратуре, подозрение объявлено экс-заместителю генерального директора по вопросам реставрации и эксплуатации Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

По данным следствия, чиновник заключил договор с подрядной компанией на выполнение реставрационных работ. При этом часть работ была выполнена некачественно, другая — по завышенным сметам, однако подрядчику перечислили полную оплату.

Проведенные судебные экспертизы подтвердили ущерб столичному бюджету на сумму 660 тыс. гривен.

