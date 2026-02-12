На Тернопільщині викрили зловмисника, який переправляв ухилянтів за кордон

За 135000 євро фігурант обіцяв військовозобов’язаному «безпечний» проїзд через блокпости, поселення в готелі, трансфер до кордону та вказівки маршруту незаконного виїзду з країни.

На Тернопільщині правоохоронці викрили 54-річного місцевого мешканця, який організував схему переправлення чоловіків мобілізаційного віку за кордон. Про це повідомила Національна поліція.

За грошову винагороду в розмірі 13,5 тисячі євро він обіцяв забезпечити доставку військовозобов’язаного до кордону та показати шлях незаконного перетину державного кордону поза офіційними пунктами пропуску. Фігурант попередив чоловіка про те, що, ймовірно, йому доведеться кілька днів проживати в готелі, аби дочекатися слушного моменту для переходу. З Тернопільщини до Львівщини зловмисник планував доправити «клієнта» автомобілем.

Поліцейські затримали фігуранта під час отримання авансу. Гроші вилучили для проведення необхідних слідчих дій.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тепер йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

