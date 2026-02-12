На Тернопольщине разоблачили злоумышленника, который переправлял уклонистов за границу

За 13500 евро фигурант обещал военнообязанному «безопасный» проезд через блокпосты, поселение в отеле, трансфер к границе и указания маршрута незаконного выезда из страны.

На Тернопольщине правоохранители разоблачили 54-летнего местного жителя, который организовал схему переправки мужчин мобилизационного возраста за границу. Об этом сообщила Национальная полиция.

За денежное вознаграждение в размере 13,5 тысячи евро он обещал обеспечить доставку военнообязанного к границе и показать путь незаконного пересечения государственной границы вне официальных пунктов пропуска. Фигурант предупредил мужчину о том, что, вероятно, ему придется несколько дней проживать в отеле, чтобы дождаться подходящего момента для перехода. Из Тернопольщины во Львовскую область злоумышленник планировал доставить «клиента» автомобилем.

Полицейские задержали фигуранта во время получения аванса. Деньги изъяли для проведения необходимых следственных действий.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Теперь ему грозит до девяти лет лишения свободы.

