  1. В Украине

На Тернопольщине разоблачили злоумышленника, который переправлял уклонистов за границу

13:00, 12 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За 13500 евро фигурант обещал военнообязанному «безопасный» проезд через блокпосты, поселение в отеле, трансфер к границе и указания маршрута незаконного выезда из страны.
На Тернопольщине разоблачили злоумышленника, который переправлял уклонистов за границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Тернопольщине правоохранители разоблачили 54-летнего местного жителя, который организовал схему переправки мужчин мобилизационного возраста за границу. Об этом сообщила Национальная полиция.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

За денежное вознаграждение в размере 13,5 тысячи евро он обещал обеспечить доставку военнообязанного к границе и показать путь незаконного пересечения государственной границы вне официальных пунктов пропуска. Фигурант предупредил мужчину о том, что, вероятно, ему придется несколько дней проживать в отеле, чтобы дождаться подходящего момента для перехода. Из Тернопольщины во Львовскую область злоумышленник планировал доставить «клиента» автомобилем.

Полицейские задержали фигуранта во время получения аванса. Деньги изъяли для проведения необходимых следственных действий.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Теперь ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов

ВСП объявил о проведении съезда и определила дату и место его проведения для избрания члена Совета.

Принудительная мобилизация: судебная практика между обязанностью защищать страну и правом на справедливость

Суды определяют пределы допустимого вмешательства государства в воинскую обязанность на фоне системных нарушений.

Полицейским готовят новые стандарты денежного обеспечения: Комитет возобновил работу над законопроектом

Законопроект, находящийся в Верховной Раде с 2022 года, получил новый импульс после заседания рабочей группы.

Проект Гражданского Кодекса вводит для контрактов фильтр добропорядочности

Новый Гражданский кодекс разршит признавать договор недействительным, если его содержание, цель или способ исполнения противоречат добропорядочности

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]