Елітні телефони та парфуми на майже 30 млн грн під виглядом ковбасних виробів — судитимуть контрабандиста

Наразі на вилучені товари та транспортний засіб накладено арешт.

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 62-річного мешканця Яворівської громади за фактом контрабанди товарів та підакцизних товарів.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, торік на початку серпня чоловік намагався провезти з Польщі на територію України контрабандну продукцію. Мова йде про преміальні телефони відомих торгових марок, елітні парфумерні вироби, рідини для електронних сигарет та дрібну побутову техніку.

Для того, щоб уникнути декларування та сплати митних платежів, чоловік при перетині кордону обрав «зелений коридор».

«Контрабандна продукція була прихована у вантажному відділенні мікроавтобусу в картонних коробках з-під ковбасних виробів. Для маскування коробки з технікою та парфумерією були розміщені під ідентичними коробками, але зі справжньою м’ясною продукцією.

Сховок виявили прикордонники під час огляду транспортного засобу», - заявили у прокуратурі.

У ньому виявилося понад 400 мобільних телефонів преміум класу, майже 3 500 флаконів парфумерних виробів відомих торгових марок та тестерів до них, 19 500 флаконів з рідинами для електронних сигарет, а також кілька одиниць дрібної побутової техніки.

У прокуратурі додали, що орієнтовна вартість вилученої електроніки та парфумерії – майже 17 млн грн, рідин до електронок – понад 12 млн грн.

За клопотанням прокурора на вилучені товари та транспортний засіб накладено арешт.

