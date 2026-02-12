  1. В Украине

Элитные телефоны и парфюмы почти на 30 млн грн под видом колбасных изделий — будут судить контрабандиста

12:24, 12 февраля 2026
В настоящее время на изъятые товары и транспортное средство наложен арест.
Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 62-летнего жителя Яворовской громады по факту контрабанды товаров и подакцизных товаров.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в прошлом году в начале августа мужчина пытался провезти из Польши на территорию Украины контрабандную продукцию. Речь идет о премиальных телефонах известных торговых марок, элитных парфюмерных изделиях, жидкостях для электронных сигарет и мелкой бытовой технике.

Для того чтобы избежать декларирования и уплаты таможенных платежей, мужчина при пересечении границы выбрал «зеленый коридор».

«Контрабандная продукция была скрыта в грузовом отделении микроавтобуса в картонных коробках из-под колбасных изделий. Для маскировки коробки с техникой и парфюмерией были размещены под идентичными коробками, но с настоящей мясной продукцией.

Тайник обнаружили пограничники во время осмотра транспортного средства», — заявили в прокуратуре.

В нем оказалось более 400 мобильных телефонов премиум-класса, почти 3 500 флаконов парфюмерных изделий известных торговых марок и тестеров к ним, 19 500 флаконов с жидкостями для электронных сигарет, а также несколько единиц мелкой бытовой техники.

В прокуратуре добавили, что ориентировочная стоимость изъятой электроники и парфюмерии — почти 17 млн грн, жидкостей для электронных сигарет — более 12 млн грн.

По ходатайству прокурора на изъятые товары и транспортное средство наложен арест.

прокуратура контрабанда

