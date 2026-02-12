Данило Кузьмін: суд розглядає справу про вбивство українського бізнесмена — що відомо про трагедію у Відні

За даними австрійської поліції, тортури та вбивство Данила Кузьміна, ймовірно, пов’язані з фінансами, адже з криптогаманців загиблого зникли великі суми.

Фото: unian.net

Два місяці тому в Австрії двоє українців жорстоко катували і вбили молодого українського підприємця, батька двох дітей. Підозрюваних затримали по гарячих слідах і в Україні над ними вже триває суд. УНІАН дізнавався, ким був потерпілий і чим нажив собі таких ворогів та страшну смерть.

Житловий район Донауштадт у Відні – популярне місце для відпочинку просто неба. В теплу пору місцеві жителі збираються тут для сімейних пікніків і прогулянок, поплавати на човнах і погрітись на березі Дунаю. Але торік наприкінці листопада цей район (та й усе місто) шокував жахливий інцидент. Перехожі помітили охоплену вогнем автівку з українськими номерами, а на задньому сидінні – тіло людини.

На виклик на місце події прибули пожежники та поліція, і доволі скоро правоохоронці встановили, що причиною трагедії стала не аварія чи технічна несправність, а умисний підпал. Згодом місцеві медіа, з посиланням на посадовців Кримінального управління Відня, повідомили, що виявлений в автівці молодий чоловік – 21-річний Данило Кузьмін - загинув насильницькою смертю.

В поліції наголосили, що одна з версій слідства: чоловіка побили, а потім помістили в авто і підпалили, аби приховати сліди злочину. В мережі одразу з’явилось купа конспірології (адже загиблий – син заступника мера Харкова з питань цифрової трансформації) та, серед іншого, інформація, що мотивом злочину могла бути криптовалюта.

2 грудня Віденське державне управління кримінальної поліції організувало прес-конференцію, на якій підтвердило цю версію.

«…Ми можемо виключити політичний мотив», - зазначив заступник начальника місцевих правоохоронних органів Герхард Вінклер.

За його словами, тортури та вбивство Данила Кузьміна, ймовірно, пов’язані з фінансами, адже з криптогаманців загиблого зникли великі суми. Наразі за інформацією УНІАН у правоохоронних органах, мова йде про щонайменше 200 тис. доларів.

Також Вінклер повідомив, що поліція встановила підозрюваних (19-річного юнака, який навчався із загиблим в одному університеті у Відні, і 45-річного чоловіка), яких вже затримали в Україні.

УНІАН поспілкувався з колегами, близькими і друзями хлопця, щоб розібратись в цій історії та з’ясувати, чим 21-річний Данило – сумлінний студент, батько двох доньок та успішний підприємець - міг привернути увагу злочинців, які забрали його життя.

Український вундеркінд

Попри те, що в українських медіа Данила Кузьміна часто згадують у прив’язці до батька, в ІТ-тусовці він відомий сам по собі. Серед однодумців його часто називають фінансовим вундеркіндом, адже на рахунку його успіхів – кілька великих ІТ-проєктів за різними напрямками.

Одразу після школи Данило вступив до Вебстерського приватного університету (штаб-квартира у Сент-Луїсі, США) та обрав кампус у Відні (Webster University має унікальну міжнародну мережу кампусів і пропонує студентам можливість проходити частину навчання майже в будь-якій точці світу в рамках єдиної університетської системи). І одразу почав працювати й заробляти.

Друзі хлопця розповідають, що Данило вважав: навчання, родина і робота – це найголовніші речі у житті. Він обожнював своїх дітей (на свій вік Данило вже мав двох доньок, найменшій з яких – півроку), любив навчатись (йому подобався і університет, і викладачі, і те, які знання вдалося здобути), і працював у тій темі, яка була йому до душі.

«Він – крутий комунікатор! Після приїзду у столицю Австрії після повномасштабного російського вторгнення, він, попри свій юний вік, зумів обзавестись друзями серед місцевих та європейських бізнесменів та політиків. Данило вільно володів декількома мовами, встигав навчатися та одночасно проводити мільйон зустрічей з потенційними інвесторами. І, звісно, проводити час з сім’єю. У нас навіть такий жарт був, що до президента додзвонитися було простіше, ніж до Данила», - розповів УНІАН друг Данила Дмитро.

За свідченнями колег і знайомих, хлопець отримував від роботи задоволення, і йому в обраній сфері дійсно все вдавалось. Данило вважав, що цифрові активи – бізнес майбутнього.

«Ми – фінансова компанія, яка працює у двох основних напрямках: інвестиції в перспективні крипто-активи на біржі (використовуючи унікальні стратегії, які базуються на передових технологіях та потужностях, які ми створювали з 2014 року)/market making, а також investment advisory та токенізацію реального сектору економіки. Як маркет-мейкери ми забезпечуємо котирування та ліквідність для великої кількості криптовалют - це публічна, системна частина бізнесу. Водночас підрозділ з управління активами працює більш закрито: ми пропонуємо інституційним та заможним клієнтам кастомні рішення та прагнемо забезпечити стабільну прибутковість за помірного ризику», - так Данило презентував свою роботу потенційним інвесторам.

Доволі швидко ці проєкти вдалося розширити, адже технологічні фінансові рішення, які пропонував хлопець, дозволяли інвесторам заробляти кошти в різних країнах на різних континентах.

«Данило вмів переконувати, - розповів друг Данила Сергій. – Наше знайомство відбулось телефоном, і ще по першій розмові склалось враження, що спілкуєшся не з 21 річним юнаком-студентом, а, щонайменше, із заступником міністра економіки. Манера спілкування, начитаність, глибокі знання по різних сферах були такі, наче йому не 21, а, мінімум, 45. Із співрозмовниками він міг спокійно перейти на англійську, а потім на французьку мови… Міг простими словами, пояснити основи економіки, приміром, Швейцарії…».

«Мій успіх частково пов’язаний з технічним новаторством. З тим, що я розумію цифрові технології не гірше за інших фінансистів, а тому можу діяти швидше і точніше ринку. Водночас я не намагаюся обігнати ринок. Я прагну дати клієнтам спокій і стабільність, допомагаю будувати ринок, а не просто заробляю на ньому», - розповідав Данило про свою роботу.

Партнери хлопця додають, що такі результати – не просто фортуна.

«Люди довіряли йому через його принциповість і особисту репутацію. Всі свої проєкти він будував на підходах абсолютного контролю, технологічності та дисципліни. Його компанії ніколи не залежали від зовнішніх керуючих, все було зосереджено всередині», - розповів УНІАН колега і друг Данила Дмитро.

Коли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країни Євросоюзу за тимчасовим прихистком звернулись мільйони українців, Данило запустив ще один напрям – благодійний. Після того як хлопець став на ноги та створив міцний економічний фундамент для бізнесу, він вирішив зосередитися на підтримці юних талантів з України та створити спеціальний Фонд для допомоги обдарованій українській молоді.

Також планував розгорнути мультизадачну міжнародну інвестиційну «народну платформу». Ця ідея полягала в тому, щоб поєднувати інвестиції і в акції існуючих компаній, і в ринок криптовалют, і в ідеї інших учасників платформи (залучення коштів під ідею з нуля від потенційних акціонерів), аби люди, незалежно від віку, доходу чи статусу могли заробляти в інтернеті.

Після закінчення навчання Данило Кузьмін планував повернутися в Україну, щоб продовжувати реалізовувати отримані знання на Батьківщині. Але двоє співвітчизників, з якими доля звела у Відні, мали інші плани на знайомство з хлопцем.

Сплановане вбивство

Якщо спиратись на дані австрійської поліції та української прокуратури (18 грудня 2025 року у Печерському районному суді Києва розпочався судовий розгляд у справі про вбивство Данила Кузьміна), 25 листопада Данилу призначив зустріч його 19-річний колега по навчанню.

Відень. Центр міста. Підземний паркінг відомого готелю SO/Vienna (колишній Sofitel). Знайома людина. Вочевидь, ніяких підозр у Данила це не викликало.

Але саме ця знайома людина заманила хлопця у пастку. За інформацією свідків, Данила почали бити саме в цьому підземному паркінгу. Проте поліція, яку викликав персонал готелю, на місці вже нікого не застала. Доказом побиття була лише велика калюжа крові біля місця, де був припаркований Mersedes жертви… Проте камери спостереження зафіксували, як відбувалась перепалка Данила із 19-річним підозрюваним, як автівка виїжджає з підземного гаража готелю – за кермом один з нападників, а поруч – той самий університетський приятель… І цього самого студента камери засікають за годину до підпалу машини Кузьміна в Донауштадті: він купує дві каністри бензину на автозаправці Shell поблизу…

Усі ці моменти дозволили правоохоронцям спрацювати блискавично. Вже зранку наступного дня, коли зловмисники в’їжджали в Україну, стосовно 19-річного підозрюваного вже була видана австрійська санкція на арешт і міжнародний ордер був переданий українській поліції через Europol.

Зараз суд над затриманими триває у напівзакритому режимі, а рідні загиблого чекають на справедливий вирок. В планах родини – реалізувати його бажання створити спеціальний Фонд для допомоги молодим талантам з України.

Основним напрямком роботи Фонду імені Данила Кузьміна буде допомога обдарованій молоді з малозабезпечених родин, підліткам, які хочуть навчатися ІТ та опанувати навички роботи з криптовалютами. Головна ідея Фонду полягає в тому, щоб діти, які через брак грошей в родині не можуть отримати якісну та дорогу освіту, мали шанс її здобути.

Фонд має на меті брати юних талантів під своє крило та підтримувати їх за допомогою грантів. Важливе правило – діти, які, отримавши таку підтримку, успішно закінчили навчання на батьківщині чи за кордоном, обов’язково мають продовжити роботу саме в Україні та сплачувати тут податки.

