Даниил Кузьмин: суд рассматривает дело об убийстве украинского бизнесмена — что известно о трагедии в Вене

По данным австрийской полиции, пытки и убийство Данила Кузьмина, вероятно, связаны с финансами, поскольку с криптокошельков погибшего исчезли крупные суммы.

Два месяца назад в Австрии двое украинцев жестоко пытали и убили молодого украинского предпринимателя, отца двоих детей. Подозреваемых задержали по горячим следам, и в Украине над ними уже идет суд. УНИАН выяснял, кем был потерпевший и чем нажил себе таких врагов и страшную смерть.

Жилой район Донауштадт в Вене — популярное место для отдыха на открытом воздухе. В теплое время местные жители собираются здесь для семейных пикников и прогулок, поплавать на лодках и погреться на берегу Дуная. Но в конце ноября прошлого года этот район (да и весь город) потряс ужасный инцидент. Прохожие заметили охваченный огнем автомобиль с украинскими номерами, а на заднем сиденье — тело человека.

На вызов прибыли пожарные и полиция, и довольно быстро правоохранители установили, что причиной трагедии стала не авария или техническая неисправность, а умышленный поджог. Позже местные медиа со ссылкой на должностных лиц Криминального управления Вены сообщили, что обнаруженный в автомобиле молодой мужчина — 21-летний Данило Кузьмин — погиб насильственной смертью.

В полиции подчеркнули, что одна из версий следствия: мужчину избили, а затем поместили в авто и подожгли, чтобы скрыть следы преступления. В сети сразу появилось множество конспирологических версий (ведь погибший — сын заместителя мэра Харькова по вопросам цифровой трансформации) и, среди прочего, информация о том, что мотивом преступления могла быть криптовалюта.

2 декабря Венское государственное управление криминальной полиции организовало пресс-конференцию, на которой подтвердило эту версию.

«…Мы можем исключить политический мотив», — отметил заместитель начальника местных правоохранительных органов Герхард Винклер.

По его словам, пытки и убийство Данила Кузьмина, вероятно, связаны с финансами, поскольку с криптокошельков погибшего исчезли крупные суммы. По информации УНИАН в правоохранительных органах, речь идет как минимум о 200 тыс. долларов.

Также Винклер сообщил, что полиция установила подозреваемых (19-летнего юношу, который учился с погибшим в одном университете в Вене, и 45-летнего мужчину), которых уже задержали в Украине.

УНИАН пообщался с коллегами, близкими и друзьями парня, чтобы разобраться в этой истории и выяснить, чем 21-летний Данило — прилежный студент, отец двух дочерей и успешный предприниматель — мог привлечь внимание преступников, которые лишили его жизни.

Украинский вундеркинд

Несмотря на то, что в украинских медиа Данила Кузьмина часто упоминают в привязке к отцу, в ИТ-тусовке он известен сам по себе. Среди единомышленников его часто называют финансовым вундеркиндом, ведь на его счету — несколько крупных ИТ-проектов по разным направлениям.

Сразу после школы Данило поступил в частный университет Вебстера (штаб-квартира в Сент-Луисе, США) и выбрал кампус в Вене (Webster University имеет уникальную международную сеть кампусов и предлагает студентам возможность проходить часть обучения почти в любой точке мира в рамках единой университетской системы). И сразу начал работать и зарабатывать.

Друзья парня рассказывают, что Данило считал: обучение, семья и работа — это самые главные вещи в жизни. Он обожал своих детей (в своем возрасте Данило уже имел двух дочерей, младшей из которых — полгода), любил учиться (ему нравились и университет, и преподаватели, и те знания, которые удалось получить), и работал в той теме, которая была ему по душе.

«Он — крутой коммуникатор! После приезда в столицу Австрии после полномасштабного российского вторжения он, несмотря на свой юный возраст, сумел обзавестись друзьями среди местных и европейских бизнесменов и политиков. Данило свободно владел несколькими языками, успевал учиться и одновременно проводить миллион встреч с потенциальными инвесторами. И, конечно, проводить время с семьей. У нас даже такая шутка была, что до президента дозвониться было проще, чем до Данила», — рассказал УНИАН друг Данила Дмитрий.

По свидетельствам коллег и знакомых, парень получал удовольствие от работы, и в выбранной сфере у него действительно все получалось. Данило считал, что цифровые активы — бизнес будущего.

«Мы — финансовая компания, которая работает в двух основных направлениях: инвестиции в перспективные криптоактивы на бирже (используя уникальные стратегии, основанные на передовых технологиях и мощностях, которые мы создавали с 2014 года)/market making, а также investment advisory и токенизацию реального сектора экономики. Как маркет-мейкеры мы обеспечиваем котировки и ликвидность для большого количества криптовалют — это публичная, системная часть бизнеса. В то же время подразделение по управлению активами работает более закрыто: мы предлагаем институциональным и состоятельным клиентам кастомные решения и стремимся обеспечить стабильную доходность при умеренном риске», — так Данило презентовал свою работу потенциальным инвесторам.

Довольно быстро эти проекты удалось расширить, поскольку технологические финансовые решения, которые предлагал парень, позволяли инвесторам зарабатывать средства в разных странах на разных континентах.

«Данило умел убеждать, — рассказал друг Данила Сергей. — Наше знакомство состоялось по телефону, и уже по первому разговору сложилось впечатление, что общаешься не с 21-летним юношей-студентом, а как минимум с заместителем министра экономики. Манера общения, начитанность, глубокие знания в разных сферах были такими, будто ему не 21, а минимум 45. С собеседниками он мог спокойно перейти на английский, а затем на французский язык… Мог простыми словами объяснить основы экономики, например, Швейцарии…».

«Мой успех частично связан с техническим новаторством. С тем, что я понимаю цифровые технологии не хуже других финансистов, а потому могу действовать быстрее и точнее рынка. В то же время я не пытаюсь обогнать рынок. Я стремлюсь дать клиентам спокойствие и стабильность, помогаю строить рынок, а не просто зарабатываю на нем», — рассказывал Данило о своей работе.

Партнеры парня добавляют, что такие результаты — не просто фортуна.

«Люди доверяли ему из-за его принципиальности и личной репутации. Все свои проекты он строил на подходах абсолютного контроля, технологичности и дисциплины. Его компании никогда не зависели от внешних управляющих, все было сосредоточено внутри», — рассказал УНИАН коллега и друг Данила Дмитрий.

Когда после полномасштабного вторжения России в Украину в страны Евросоюза за временным убежищем обратились миллионы украинцев, Данило запустил еще одно направление — благотворительное. После того как парень встал на ноги и создал прочный экономический фундамент для бизнеса, он решил сосредоточиться на поддержке юных талантов из Украины и создать специальный Фонд для помощи одаренной украинской молодежи.

Также планировал развернуть многозадачную международную инвестиционную «народную платформу». Эта идея заключалась в том, чтобы сочетать инвестиции и в акции существующих компаний, и в рынок криптовалют, и в идеи других участников платформы (привлечение средств под идею с нуля от потенциальных акционеров), чтобы люди, независимо от возраста, дохода или статуса, могли зарабатывать в интернете.

После окончания обучения Данило Кузьмин планировал вернуться в Украину, чтобы продолжать реализовывать полученные знания на Родине. Но двое соотечественников, с которыми судьба свела его в Вене, имели другие планы на знакомство с парнем.

Спланированное убийство

Если опираться на данные австрийской полиции и украинской прокуратуры (18 декабря 2025 года в Печерском районном суде Киева началось судебное рассмотрение дела об убийстве Данила Кузьмина), 25 ноября Данилу назначил встречу его 19-летний коллега по учебе.

Вена. Центр города. Подземный паркинг известного отеля SO/Vienna (бывший Sofitel). Знакомый человек. Очевидно, никаких подозрений у Данила это не вызвало.

Но именно этот знакомый человек заманил парня в ловушку. По информации свидетелей, Данила начали избивать именно в этом подземном паркинге. Однако полиция, которую вызвал персонал отеля, на месте уже никого не застала. Доказательством избиения была лишь большая лужа крови возле места, где был припаркован Mercedes жертвы… Однако камеры наблюдения зафиксировали, как происходила перепалка Данила с 19-летним подозреваемым, как автомобиль выезжает из подземного гаража отеля — за рулем один из нападавших, а рядом — тот самый университетский приятель… И этого же студента камеры фиксируют за час до поджога машины Кузьмина в Донауштадте: он покупает две канистры бензина на автозаправке Shell неподалеку…

Все эти моменты позволили правоохранителям сработать молниеносно. Уже утром следующего дня, когда злоумышленники въезжали в Украину, в отношении 19-летнего подозреваемого уже была выдана австрийская санкция на арест, и международный ордер был передан украинской полиции через Europol.

Сейчас суд над задержанными продолжается в полу закрытом режиме, а родные погибшего ждут справедливого приговора. В планах семьи — реализовать его желание создать специальный Фонд для помощи молодым талантам из Украины.

Основным направлением работы Фонда имени Данила Кузьмина будет помощь одаренной молодежи из малообеспеченных семей, подросткам, которые хотят изучать ИТ и освоить навыки работы с криптовалютами. Главная идея Фонда заключается в том, чтобы дети, которые из-за нехватки денег в семье не могут получить качественное и дорогостоящее образование, имели шанс его получить.

Фонд намерен брать юные таланты под свое крыло и поддерживать их с помощью грантов. Важное правило — дети, которые, получив такую поддержку, успешно завершили обучение на родине или за рубежом, обязательно должны продолжить работу именно в Украине и платить здесь налоги.

