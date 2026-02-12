ОГП розпочав службове розслідування щодо прокурорів Чечітки, Михайлиної та Синюка через інформацію у ЗМІ

Офіс Генерального прокурора перевіряє прокурорів через нерухомість у Буковелі.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив службове розслідування через інформацію, оприлюднену в журналістському матеріалі, щодо придбання нерухомості в селі Поляниця Івано-Франківської області (курорт «Буковель») близькими родичами трьох прокурорів.

У Офісі Генпрокурора зазначають, що за даними журналістів, вартість придбаних об’єктів може не відповідати рівню доходів, задекларованих посадовцями, що потребує перевірки в межах чинного законодавства.

У зв’язку з цим розпочато службове розслідування стосовно прокурорів Чечітки О.А., Михайлиної О.М. та Синюка О.В. Метою перевірки є встановлення всіх обставин та надання правової оцінки можливому недотриманню вимог, заборон чи обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Розслідування проводиться відповідно до статті 9 Закону України «Про прокуратуру» та Інструкції про порядок проведення службових розслідувань стосовно прокурорів.

За результатами перевірки буде ухвалено рішення відповідно до вимог законодавства, зазначили в ОГП.

