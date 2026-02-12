  1. В Україні

ОГП розпочав службове розслідування щодо прокурорів Чечітки, Михайлиної та Синюка через інформацію у ЗМІ

09:23, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Офіс Генерального прокурора перевіряє прокурорів через нерухомість у Буковелі.
ОГП розпочав службове розслідування щодо прокурорів Чечітки, Михайлиної та Синюка через інформацію у ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив службове розслідування через інформацію, оприлюднену в журналістському матеріалі, щодо придбання нерухомості в селі Поляниця Івано-Франківської області (курорт «Буковель») близькими родичами трьох прокурорів.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У Офісі Генпрокурора зазначають, що за даними журналістів, вартість придбаних об’єктів може не відповідати рівню доходів, задекларованих посадовцями, що потребує перевірки в межах чинного законодавства.

У зв’язку з цим розпочато службове розслідування стосовно прокурорів Чечітки О.А., Михайлиної О.М. та Синюка О.В. Метою перевірки є встановлення всіх обставин та надання правової оцінки можливому недотриманню вимог, заборон чи обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Розслідування проводиться відповідно до статті 9 Закону України «Про прокуратуру» та Інструкції про порядок проведення службових розслідувань стосовно прокурорів.

За результатами перевірки буде ухвалено рішення відповідно до вимог законодавства, зазначили в ОГП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП прокуратура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Проєкт Цивільного Кодексу вводить для контрактів фільтр доброзвичайності

Новий Цивільний кодекс дозволить визнавати договір недійсним, якщо його зміст, мета або спосіб виконання суперечать доброзвичайності

Парламент пропонує передавати приватні землі під будівництво фортифікацій без погодження з фермерами

Рада готує спрощену процедуру встановлення сервітутів на приватні сільгоспземлі для потреб оборони.

Для звільнення за прогул недостатньо просто зафіксувати відсутність на робочому місці: Верховний Суд

Верховний Суд наголошує:  для звільнення за прогул роботодавець має з’ясувати причини відсутності працівника

Дискримінацію щодо виплат військовим під час лікування усунуть — що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає скасування прив’язки виплат до ступеня тяжкості травм та встановлення єдиних фінансових гарантій для всіх захисників, які проходять реабілітацію після поранення.

Мерів і голів облрад прямо пропишуть в Кримінальному кодексі для відповідальності за хабарі

Кабмін запропонував уточнити перелік посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]