  1. В Украине

ОГП начал служебное расследование в отношении прокуроров Чечитки, Михайлиной и Синюка из-за информации в СМИ

09:23, 12 февраля 2026
Офис Генерального прокурора проверяет прокуроров из-за недвижимости в Буковеле.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко назначил служебное расследование в связи с информацией, обнародованной в журналистском материале, о приобретении недвижимости в селе Поляница Ивано-Франковской области (курорт «Буковель») близкими родственниками трех прокуроров.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что, по данным журналистов, стоимость приобретенных объектов может не соответствовать уровню доходов, задекларированных должностными лицами, что требует проверки в рамках действующего законодательства.

В связи с этим начато служебное расследование в отношении прокуроров Чечитки О.А., Михайлиной О.М. и Синюка О.В. Целью проверки является установление всех обстоятельств и предоставление правовой оценки возможному несоблюдению требований, запретов или ограничений, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Расследование проводится в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О прокуратуре» и Инструкцией о порядке проведения служебных расследований в отношении прокуроров.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с требованиями законодательства, отметили в ОГП.

