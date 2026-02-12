ОГП начал служебное расследование в отношении прокуроров Чечитки, Михайлиной и Синюка из-за информации в СМИ

Офис Генерального прокурора проверяет прокуроров из-за недвижимости в Буковеле.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко назначил служебное расследование в связи с информацией, обнародованной в журналистском материале, о приобретении недвижимости в селе Поляница Ивано-Франковской области (курорт «Буковель») близкими родственниками трех прокуроров.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что, по данным журналистов, стоимость приобретенных объектов может не соответствовать уровню доходов, задекларированных должностными лицами, что требует проверки в рамках действующего законодательства.

В связи с этим начато служебное расследование в отношении прокуроров Чечитки О.А., Михайлиной О.М. и Синюка О.В. Целью проверки является установление всех обстоятельств и предоставление правовой оценки возможному несоблюдению требований, запретов или ограничений, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Расследование проводится в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О прокуратуре» и Инструкцией о порядке проведения служебных расследований в отношении прокуроров.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с требованиями законодательства, отметили в ОГП.

