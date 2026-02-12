  1. В Україні

На Харківщині покарали чоловіка, який ухилився від мобілізації та переховувався від суду

11:12, 12 лютого 2026
Чоловік систематично ігнорував судові засідання та переховувався.
На Харківщині покарали чоловіка, який ухилився від мобілізації та переховувався від суду
На Харківщині перед судом постав чоловік, який ухилився від мобілізації. Про це повідомив Харківський обласний ТЦК.

Зазначається, що у січні 2024 року мешканець села Мар’їне (нині — Затишне) Богодухівського району пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби. Жодних скарг на стан здоров’я чоловік не висловлював і висновки медичного огляду не оскаржував.

Після цього йому було вручено повістку про виклик до Богодухівського РТЦК та СП, однак у визначений час до військової частини він не з’явився. Згодом чоловік письмово відмовився від проходження військової служби.

У січні 2024 року прокурори направили щодо нього обвинувальний акт до суду. Втім обвинувачений систематично ігнорував судові засідання та переховувався. До нього п’ять разів застосовувався привід, однак виконати його не вдалося. Після цього чоловіка оголосили у розшук.

У січні 2026 року правоохоронці затримали ухилянта, відтоді він перебував під вартою.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України) та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

суд рішення суду ТЦК мобілізація

