В Харьковской области наказали мужчину, который уклонился от мобилизации и скрывался от суда

Мужчина систематически игнорировал судебные заседания и скрывался.

В Харьковской области перед судом предстал мужчина, который уклонился от мобилизации. Об этом сообщил Харьковский областной ТЦК.

Отмечается, что в январе 2024 года житель села Марьино (ныне — Затишное) Богодуховского района прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к прохождению военной службы. Никаких жалоб на состояние здоровья мужчина не высказывал и выводы медицинского осмотра не обжаловал.

После этого ему была вручена повестка о вызове в Богодуховский РТЦК и СП, однако в установленное время в воинскую часть он не явился. Впоследствии мужчина письменно отказался от прохождения военной службы.

В январе 2024 года прокуроры направили в отношении него обвинительный акт в суд. Однако обвиняемый систематически игнорировал судебные заседания и скрывался. К нему пять раз применялся привод, однако выполнить его не удалось. После этого мужчину объявили в розыск.

В январе 2026 года правоохранители задержали уклониста, с тех пор он находился под стражей.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

