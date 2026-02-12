Глава МЗС Сибіга назвав дискваліфікацію Гераскевича ударом по репутації МОК

Глава МЗС Андрій Сибіга розкритикував рішення МОК щодо дискваліфікації скелетоніста Владислава Гераскевича.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

За словами глави МЗС, дії МОК стали ударом по власній репутації організації. Він заявив, що спортсмен прагнув лише вшанувати пам’ять українських атлетів, які загинули під час війни, і це, на його переконання, не суперечить ані правилам, ані етичним нормам.

«Він лише хотів вшанувати спортсменів, убитих під час війни. У цьому немає нічого, що суперечило б правилам чи етиці.

МОК залякував, проявляв неповагу й навіть повчав нашого спортсмена та інших українців, як їм слід мовчати про «один із 130 конфліктів у світі»», - вказав очільник МЗС.

Сибіга наголосив, що саме Росія є системним порушником принципів міжнародного спорту та Олімпійської хартії.

Міністр нагадав, що за час повномасштабної війни загинули 650 українських спортсменів і тренерів, а близько 800 спортивних об’єктів було зруйновано. На його думку, відсторонення має стосуватися представників держави-агресора, а не українських спортсменів, які вшановують пам’ять загиблих.

