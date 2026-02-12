Глава МИД Сибига назвал дисквалификацию Гераскевича ударом по репутации МОК

Глава МИД Андрей Сибига раскритиковал решение МОК о дисквалификации скелетониста Владислава Гераскевича.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

По словам главы МИД, действия МОК стали ударом по собственной репутации организации. Он заявил, что спортсмен стремился лишь почтить память украинских атлетов, погибших во время войны, и это, по его убеждению, не противоречит ни правилам, ни этическим нормам.

«Он лишь хотел почтить спортсменов, убитых во время войны. В этом нет ничего, что противоречило бы правилам или этике.

МОК запугивал, проявлял неуважение и даже поучал нашего спортсмена и других украинцев, как им следует молчать об “одном из 130 конфликтов в мире”», — указал глава МИД.

Сибига подчеркнул, что именно Россия является системным нарушителем принципов международного спорта и Олимпийской хартии.

Министр напомнил, что за время полномасштабной войны погибли 650 украинских спортсменов и тренеров, а около 800 спортивных объектов были разрушены. По его мнению, отстранение должно касаться представителей государства-агрессора, а не украинских спортсменов, которые чтят память погибших.

