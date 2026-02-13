Дві доби на колінах без їжі – на Полтавщині опікунку підозрюють у катуванні молодших сестер

Жінка змушувала дітей стояти на колінах без їжі та фізичних потреб дві доби.

На Полтавщині розпочато розслідування щодо катування 16-річної та 13-річної дівчат їхньою 30-річною рідною сестрою-опікункою. За даними Офісу Генпрокурора, жінка змушувала дітей стояти на колінах без їжі протягом двох діб, обмежувала сон та задоволення фізіологічних потреб.

Інцидент стався у вересні 2025 року після того, як дівчата без дозволу з’їли солодощі. За це опікунка насипала у куток гречку та сіль і змусила дітей стояти на колінах. Крім того, вони отримали удари металевою лопаткою для взуття, що спричинило синці та садна на тілі й голові.

Коли жінки не було вдома, дівчата втекли. Правоохоронці розшукали їх у Полтаві та допитали в спеціалізованому центрі «Барнахус». За результатами експертиз опікунці повідомлено про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

«Опікун зобов'язаний забезпечувати дитину необхідними умовами для життя, навчання та розвитку, захищати її права та інтереси. У цій ситуації навпаки – від неправомірних дій опікунки двох сестер захищають ювенальні прокурори. Законодавством кожній дитині гарантується право на свободу і особисту недоторканність. А дисципліна і порядок у сім’ї мають ґрунтуватися на взаємоповазі і виключати будь-яке приниження честі та гідності дитини», – наголосив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій.

За дорученням Генерального прокурора органи прокуратури посилили захист дітей: створено 45 міжвідомчих груп, перевірено 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання, а також проведено перевірки щодо понад 26 тисяч дітей.

