Двое суток на коленях без еды – в Полтавской области опекунку подозревают в пытках младших сестер

Женщина заставляла детей стоять на коленях без еды и физических нужд двое суток.

В Полтавской области начато расследование по факту пыток 16-летней и 13-летней девочек их 30-летней родной сестрой-опекуншей. По данным Офиса Генпрокурора, женщина заставляла детей стоять на коленях без еды в течение двух суток, ограничивала сон и удовлетворение физиологических потребностей.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года после того, как девочки без разрешения съели сладости. За это опекунша насыпала в угол гречку и соль и заставила детей стоять на коленях. Кроме того, они получили удары металлической лопаткой для обуви, что привело к синякам и ссадинам на теле и голове.

Когда женщины не было дома, девочки сбежали. Правоохранители разыскали их в Полтаве и допросили в специализированном центре «Барнахус». По результатам экспертиз опекуну сообщено о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

«Опекун обязан обеспечивать ребенка необходимыми условиями для жизни, обучения и развития, защищать его права и интересы. В этой ситуации наоборот – от неправомерных действий опекунши двух сестер защищают ювенальные прокуроры. Законодательством каждому ребенку гарантируется право на свободу и личную неприкосновенность. А дисциплина и порядок в семье должны основываться на взаимном уважении и исключать любое унижение чести и достоинства ребенка», – подчеркнул руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий.

По поручению Генерального прокурора органы прокуратуры усилили защиту детей: создано 45 межведомственных групп, проверено 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания, а также проведены проверки в отношении более 26 тысяч детей.

