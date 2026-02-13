  1. В Украине

Двое суток на коленях без еды – в Полтавской области опекунку подозревают в пытках младших сестер

07:54, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Женщина заставляла детей стоять на коленях без еды и физических нужд двое суток.
Двое суток на коленях без еды – в Полтавской области опекунку подозревают в пытках младших сестер
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Полтавской области начато расследование по факту пыток 16-летней и 13-летней девочек их 30-летней родной сестрой-опекуншей. По данным Офиса Генпрокурора, женщина заставляла детей стоять на коленях без еды в течение двух суток, ограничивала сон и удовлетворение физиологических потребностей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел в сентябре 2025 года после того, как девочки без разрешения съели сладости. За это опекунша насыпала в угол гречку и соль и заставила детей стоять на коленях. Кроме того, они получили удары металлической лопаткой для обуви, что привело к синякам и ссадинам на теле и голове.

Когда женщины не было дома, девочки сбежали. Правоохранители разыскали их в Полтаве и допросили в специализированном центре «Барнахус». По результатам экспертиз опекуну сообщено о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

«Опекун обязан обеспечивать ребенка необходимыми условиями для жизни, обучения и развития, защищать его права и интересы. В этой ситуации наоборот – от неправомерных действий опекунши двух сестер защищают ювенальные прокуроры. Законодательством каждому ребенку гарантируется право на свободу и личную неприкосновенность. А дисциплина и порядок в семье должны основываться на взаимном уважении и исключать любое унижение чести и достоинства ребенка», – подчеркнул руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий.

По поручению Генерального прокурора органы прокуратуры усилили защиту детей: создано 45 межведомственных групп, проверено 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания, а также проведены проверки в отношении более 26 тысяч детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура дети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Неудобные вопросы к судье: откровенное интервью с председателем Хмельницкого горрайонного суда Еленой Павлюк

Неудобно спросить: вопросы к судье, которые очень хочется задать.

Проект Трудового кодекса сужает гарантии по оплате труда: ГНЭУ обнародовало замечания

ГНЭУ обращает внимание, что предложенные в проекте Трудового кодекса нормы могут ослабить защиту работников в вопросах оплаты труда.

Почему завершенное исполнительное производство не требует уплаты судебного сбора: что говорит судебная практика

Юридическая разница между законченным и завершенным исполнительным производством заключается в наличии рисков повторного взыскания.

ЕСПЧ: как подать жалобу, что происходит во время рассмотрения и когда ждать решения

Граждане, которые использовали все возможности национальной защиты, могут обратиться в Европейский суд по правам человека.

Что не так с проектом нового Трудового кодекса: эксперты ВРУ нашли серьезные риски

ГНЭУ обнародовало заключение к проекту нового Трудового кодекса: что насторожило экспертов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]