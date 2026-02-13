  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Рада суддів призначила дату продовження ХХ чергового з’їзду суддів України

12:52, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рада суддів затвердила дату проведення зʼїзду.
Рада суддів призначила дату продовження ХХ чергового з’їзду суддів України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ХХ черговий з’їзд суддів України після перерви відбудеться 10–12 березня 2026 року. Відповідне рішення ухвалила Ради суддів України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Засідання проходило у змішаному форматі — у залі засідань та з використанням платформи Zoom. У ньому взяли участь 24 члени Ради суддів України, а також Голова Державної судової адміністрації України.

Під час засідання члени Ради визначили дату продовження роботи з’їзду, перший етап якого відбувся 18–19 вересня 2024 року. Після заслуховування інформації Голови РСУ щодо організаційної підготовки до проведення форуму було затверджено план відповідних заходів.

Крім того, делегатам з’їзду запропонують доповнити порядок денний двома питаннями:

  • про затвердження Регламенту З’їзду суддів України у новій редакції;
  • про затвердження Положення про Раду суддів України у новій редакції.

За інформацією ДСА, підготовча робота з організаційного забезпечення з’їзду вже розпочата, а більшість витрат планується покрити за рахунок Державної судової адміністрації.

Що стосується місця проведення з'їзду суддів України, то з міркувань безпеки і делегатам з'їзду і запрошеним буде повідомлено додатково, але не пізніше, ніж за два тижні до дати його проведення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСА Україна З'їзд суддів РСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Втрачені біткоїни: Верховний Суд про мільйонні збитки та відповідальніcть за нанесену шкоду

Суд визнав, що навіть колосальні втрати не можуть бути компенсовані без належного підтвердження.

ЄСПЛ визнав незаконним перехоплення розмов адвоката у справі «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЄСПЛ підкреслив, що втручання у професійну комунікацію юриста потребує особливої аргументації та перевірки пропорційності.

Уряд затвердив трирічний план заходів щодо скорочення споживання алкоголю

Уряд запроваджує системний підхід до зменшення негативних наслідків споживання алкогольних напоїв.

Підсумки року і плани на майбутнє: ВС вперше проводить засідання Пленуму у новому форматі — текстова трансляція

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію першого засідання Пленуму у форматі відкриття Судового року.

Незручні запитання до судді: відверте інтерв’ю з головою Хмільницького міськрайонного суду Оленою Павлюк

Незручно запитати: питання до судді, які дуже хочеться задати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]