Рада суддів призначила дату продовження ХХ чергового з’їзду суддів України

Рада суддів затвердила дату проведення зʼїзду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ХХ черговий з’їзд суддів України після перерви відбудеться 10–12 березня 2026 року. Відповідне рішення ухвалила Ради суддів України.

Засідання проходило у змішаному форматі — у залі засідань та з використанням платформи Zoom. У ньому взяли участь 24 члени Ради суддів України, а також Голова Державної судової адміністрації України.

Під час засідання члени Ради визначили дату продовження роботи з’їзду, перший етап якого відбувся 18–19 вересня 2024 року. Після заслуховування інформації Голови РСУ щодо організаційної підготовки до проведення форуму було затверджено план відповідних заходів.

Крім того, делегатам з’їзду запропонують доповнити порядок денний двома питаннями:

про затвердження Регламенту З’їзду суддів України у новій редакції;

про затвердження Положення про Раду суддів України у новій редакції.

За інформацією ДСА, підготовча робота з організаційного забезпечення з’їзду вже розпочата, а більшість витрат планується покрити за рахунок Державної судової адміністрації.

Що стосується місця проведення з'їзду суддів України, то з міркувань безпеки і делегатам з'їзду і запрошеним буде повідомлено додатково, але не пізніше, ніж за два тижні до дати його проведення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.