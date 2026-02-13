Совет судей назначил дату продолжения ХХ очередного съезда судей Украины

Совет судей утвердил дату проведения съезда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ХХ очередной съезд судей Украины после перерыва состоится 10–12 марта 2026 года. Соответствующее решение принял Совет судей Украины.

Заседание проходило в смешанном формате — в зале заседаний и с использованием платформы Zoom. В нем приняли участие 24 члена Совета судей Украины, а также Председатель Государственной судебной администрации Украины.

Во время заседания члены Совета определили дату продолжения работы съезда, первый этап которого состоялся 18–19 сентября 2024 года. После заслушивания информации Председателя РСУ об организационной подготовке к проведению форума был утвержден план соответствующих мероприятий.

Кроме того, делегатам съезда предложат дополнить повестку дня двумя вопросами:

об утверждении Регламента Съезда судей Украины в новой редакции;

об утверждении Положения о Совете судей Украины в новой редакции.

По информации ГСА, подготовительная работа по организационному обеспечению съезда уже начата, а большинство расходов планируется покрыть за счет Государственной судебной администрации.

Что касается места проведения съезда судей Украины, то из соображений безопасности делегатам съезда и приглашенным будет сообщено дополнительно, но не позднее чем за две недели до даты его проведения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.