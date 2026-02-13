  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Совет судей назначил дату продолжения ХХ очередного съезда судей Украины

12:52, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Совет судей утвердил дату проведения съезда.
Совет судей назначил дату продолжения ХХ очередного съезда судей Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ХХ очередной съезд судей Украины после перерыва состоится 10–12 марта 2026 года. Соответствующее решение принял Совет судей Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Заседание проходило в смешанном формате — в зале заседаний и с использованием платформы Zoom. В нем приняли участие 24 члена Совета судей Украины, а также Председатель Государственной судебной администрации Украины.

Во время заседания члены Совета определили дату продолжения работы съезда, первый этап которого состоялся 18–19 сентября 2024 года. После заслушивания информации Председателя РСУ об организационной подготовке к проведению форума был утвержден план соответствующих мероприятий.

Кроме того, делегатам съезда предложат дополнить повестку дня двумя вопросами:

  • об утверждении Регламента Съезда судей Украины в новой редакции;
  • об утверждении Положения о Совете судей Украины в новой редакции.

По информации ГСА, подготовительная работа по организационному обеспечению съезда уже начата, а большинство расходов планируется покрыть за счет Государственной судебной администрации.

Что касается места проведения съезда судей Украины, то из соображений безопасности делегатам съезда и приглашенным будет сообщено дополнительно, но не позднее чем за две недели до даты его проведения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ГСА Украина Съезд судей РСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Утраченные биткоины: Верховный Суд о миллионных убытках и ответственности за причиненный вред

Суд признал, что даже колоссальные потери не могут быть компенсированы без надлежащего подтверждения.

ЕСПЧ признал незаконным перехват разговоров адвоката по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство в профессиональную коммуникацию юриста требует особой аргументации и проверки пропорциональности.

Правительство утвердило трехлетний план мероприятий по сокращению потребления алкоголя

Правительство внедряет системный подход к уменьшению негативных последствий потребления алкогольных напитков.

Подведение итогов года и планы на будущее: ВС впервые проводит заседание Пленума в новом формате — текстовая трансляция

«Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию первого заседания Пленума в формате открытия Судебного года.

Неудобные вопросы к судье: откровенное интервью с председателем Хмельницкого горрайонного суда Еленой Павлюк

Неудобно спросить: вопросы к судье, которые очень хочется задать.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]