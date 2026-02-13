  1. В Україні

Обов’язковий техконтроль: хто має проходити ОТК і які наслідки за відсутність протоколу

22:18, 13 лютого 2026
Протокол обовʼязкового технічного контролю — обов’язковий для низки транспорту.
Обов'язковий техконтроль: хто має проходити ОТК і які наслідки за відсутність протоколу
Патрульна поліція України нагадала водіям про обов’язковість проходження обов’язкового технічного контролю (ОТК) для окремих категорій транспорту.

Обов’язковий технічний контроль — це перевірка технічного стану транспортного засобу. Під час огляду фахівці оцінюють:

  • справність гальмівної системи;
  • стан кермового керування;
  • роботу світлових приладів;
  • знос шин;
  • інші системи, що впливають на безпеку дорожнього руху.

За результатами перевірки власнику видається протокол із визначеним строком дії.

ОТК мають проходити:

  • вантажні автомобілі;
  • автобуси;
  • таксі;
  • комерційний транспорт;
  • транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі;
  • причепи.

Періодичність — від двох разів на рік до разу на два роки.

Відсутність чинного протоколу може стати підставою для накладення штрафів, а також для обмеження експлуатації транспортного засобу.

патрульна поліція сервісний центр МВС автомобіль

