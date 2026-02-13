Обов’язковий техконтроль: хто має проходити ОТК і які наслідки за відсутність протоколу
22:18, 13 лютого 2026
Протокол обовʼязкового технічного контролю — обов’язковий для низки транспорту.
Патрульна поліція України нагадала водіям про обов’язковість проходження обов’язкового технічного контролю (ОТК) для окремих категорій транспорту.
Обов’язковий технічний контроль — це перевірка технічного стану транспортного засобу. Під час огляду фахівці оцінюють:
- справність гальмівної системи;
- стан кермового керування;
- роботу світлових приладів;
- знос шин;
- інші системи, що впливають на безпеку дорожнього руху.
За результатами перевірки власнику видається протокол із визначеним строком дії.
ОТК мають проходити:
- вантажні автомобілі;
- автобуси;
- таксі;
- комерційний транспорт;
- транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі;
- причепи.
Періодичність — від двох разів на рік до разу на два роки.
Відсутність чинного протоколу може стати підставою для накладення штрафів, а також для обмеження експлуатації транспортного засобу.
