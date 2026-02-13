Обов’язковий техконтроль: хто має проходити ОТК і які наслідки за відсутність протоколу

Протокол обовʼязкового технічного контролю — обов’язковий для низки транспорту.

Патрульна поліція України нагадала водіям про обов’язковість проходження обов’язкового технічного контролю (ОТК) для окремих категорій транспорту.

Обов’язковий технічний контроль — це перевірка технічного стану транспортного засобу. Під час огляду фахівці оцінюють:

справність гальмівної системи;

стан кермового керування;

роботу світлових приладів;

знос шин;

інші системи, що впливають на безпеку дорожнього руху.

За результатами перевірки власнику видається протокол із визначеним строком дії.

ОТК мають проходити:

вантажні автомобілі;

автобуси;

таксі;

комерційний транспорт;

транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі;

причепи.

Періодичність — від двох разів на рік до разу на два роки.

Відсутність чинного протоколу може стати підставою для накладення штрафів, а також для обмеження експлуатації транспортного засобу.

