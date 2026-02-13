Обязательный техконтроль: кто должен проходить ОТК и какие последствия за отсутствие протокола
Патрульная полиция Украины напомнила водителям об обязательности прохождения обязательного технического контроля (ОТК) для отдельных категорий транспорта.
Обязательный технический контроль — это проверка технического состояния транспортного средства. Во время осмотра специалисты оценивают:
- исправность тормозной системы;
- состояние рулевого управления;
- работу световых приборов;
- износ шин;
- другие системы, влияющие на безопасность дорожного движения.
По результатам проверки владельцу выдается протокол с определенным сроком действия.
ОТК должны проходить:
- грузовые автомобили;
- автобусы;
- такси;
- коммерческий транспорт;
- транспортные средства, перевозящие опасные грузы;
- прицепы.
Периодичность — от двух раз в год до одного раза в два года.
Отсутствие действующего протокола может стать основанием для наложения штрафов, а также для ограничения эксплуатации транспортного средства.
