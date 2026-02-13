  1. В Украине

Обязательный техконтроль: кто должен проходить ОТК и какие последствия за отсутствие протокола

22:18, 13 февраля 2026
Протокол обязательного технического контроля — обязателен для ряда транспорта.
Патрульная полиция Украины напомнила водителям об обязательности прохождения обязательного технического контроля (ОТК) для отдельных категорий транспорта.

Обязательный технический контроль — это проверка технического состояния транспортного средства. Во время осмотра специалисты оценивают:

  • исправность тормозной системы;
  • состояние рулевого управления;
  • работу световых приборов;
  • износ шин;
  • другие системы, влияющие на безопасность дорожного движения.

По результатам проверки владельцу выдается протокол с определенным сроком действия.

ОТК должны проходить:

  • грузовые автомобили;
  • автобусы;
  • такси;
  • коммерческий транспорт;
  • транспортные средства, перевозящие опасные грузы;
  • прицепы.

Периодичность — от двух раз в год до одного раза в два года.

Отсутствие действующего протокола может стать основанием для наложения штрафов, а также для ограничения эксплуатации транспортного средства.

