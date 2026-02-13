Обязательный техконтроль: кто должен проходить ОТК и какие последствия за отсутствие протокола

Протокол обязательного технического контроля — обязателен для ряда транспорта.

Патрульная полиция Украины напомнила водителям об обязательности прохождения обязательного технического контроля (ОТК) для отдельных категорий транспорта.

Обязательный технический контроль — это проверка технического состояния транспортного средства. Во время осмотра специалисты оценивают:

исправность тормозной системы;

состояние рулевого управления;

работу световых приборов;

износ шин;

другие системы, влияющие на безопасность дорожного движения.

По результатам проверки владельцу выдается протокол с определенным сроком действия.

ОТК должны проходить:

грузовые автомобили;

автобусы;

такси;

коммерческий транспорт;

транспортные средства, перевозящие опасные грузы;

прицепы.

Периодичность — от двух раз в год до одного раза в два года.

Отсутствие действующего протокола может стать основанием для наложения штрафов, а также для ограничения эксплуатации транспортного средства.

