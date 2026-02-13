АП ВАКС підтвердила стягнення у дохід держави 1,8 млн грн з посадовця Нацполіції

Мова йде про половину квартири у столиці, яку посадовець разом із дружиною набув у власність у 2021 році.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції щодо стягнення в дохід держави необґрунтованого активу начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України. Про це повідомило НАЗК.

«Йдеться про половину квартири у столиці, яку посадовець разом із дружиною набув у власність у 2021 році. Вартість цього активу становить понад 1,8 млн грн. Під час моніторингу способу життя Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило, що подружжя не мало достатніх законних доходів для придбання цього нерухомого майна», - заявили у НАЗК.

Також там нагадали, 6 березня 2025 року ВАКС частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, поданий за матеріалами НАЗК та на підставі зібраних доказів. Суд визнав спірний актив необґрунтованим та ухвалив стягнути його вартість у дохід держави.

За рішенням суду в дохід держави стягнуто вартість цього активу. Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.