АП ВАКС подтвердила взыскание в доход государства 1,8 млн грн с должностного лица Нацполиции

18:28, 13 февраля 2026
Речь идет о половине квартиры в столице, которую чиновник вместе с женой приобрел в собственность в 2021 году.
АП ВАКС подтвердила взыскание в доход государства 1,8 млн грн с должностного лица Нацполиции
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции о взыскании в доход государства необоснованного актива начальника отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины. Об этом сообщило НАПК.

«Речь идет о половине квартиры в столице, которую чиновник вместе с женой приобрел в собственность в 2021 году. Стоимость этого актива составляет более 1,8 млн грн. Во время мониторинга образа жизни Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) установило, что супруги не имели достаточных законных доходов для приобретения этого недвижимого имущества», — заявили в НАПК.

Также там напомнили, что 6 марта 2025 года ВАКС частично удовлетворил иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поданный по материалам НАПК и на основании собранных доказательств. Суд признал спорный актив необоснованным и постановил взыскать его стоимость в доход государства.

Согласно решению суда, в доход государства взыскана стоимость этого актива. Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения.

НАПК ВАКС декларирование Апелляционная палата ВАКС

