  1. В Україні

Як вимикатимуть світло на Київщині 14 лютого — ДТЕК оприлюднив графіки

20:59, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Київщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Як вимикатимуть світло на Київщині 14 лютого — ДТЕК оприлюднив графіки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 14 лютого, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Київщини на 14 лютого

 

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 14 лютого.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

електроенергія відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Моральна компенсація та борги: що можуть успадкувати спадкоємці за новим Цивільним кодексом

Проєкт нового Цивільного кодексу України уточнює, які права та обов’язки можуть успадковувати спадкоємці за заповітом.

Рада пропонує податкову пільгу до 50% для підприємств на прифронтових територіях

Прифронтові підприємства зможуть зменшувати податок на прибуток для відновлення виробництва.

Штрафи у сфері ядерної енергії будуть стягуватися через виконавчу службу

Рішення про штрафи у сфері ядерної енергетики планують зробити виконавчими документами для примусового стягнення.

Суддю Верховного Суду у відставці Бориса Гулька нагородили почесною відзнакою

Під час відкриття Судового року голова Верховного Суду нагородив суддю у відставці почесною відзнакою.

Рада ініціює зменшення військового збору та авансових внесків для АЗС

Парламент пропонує закріплення презумпції невинуватості платника та запровадження мораторію на зміну податків до кінця війни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]