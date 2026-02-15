Кабмін запровадив оцінку результативності інвестиційних проєктів
Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, за якими оцінюватимуть результативність публічних інвестиційних проєктів після їх завершення. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
У 2025 році завершилася реалізація низки інвестиційних проєктів, які були профінансовані за рахунок публічних інвестицій держави, що обумовило потребу в запровадженні єдиного стандарту оцінки результатів їх реалізації. Не було єдиного механізму визначення ефективності витрачених коштів та досягнення поставленої проєктом мети.
Саме на встановлення такого стандарту оцінки і спрямовані нові прийняті Урядом правила.
Що саме передбачає новий Порядок
Хто відповідає: чітко визначено, хто має готувати звіти та проводити фінальну оцінку.
Терміни: встановлено конкретні дедлайни для перевірки після завершення робіт.
Параметри оцінки: аналізуватимуть не лише витрати, а й економічну вигоду, соціальний ефект та вплив на довкілля.
Висновки: результати оформлюватимуться у вигляді офіційного висновку за єдиною формою.
«Для держави це означає повну прозорість і можливість слідкувати за тим, наскільки ефективно працюють публічні інвестиції. Також буде можливим вчасно враховувати помилки або успіхи поточних проєктів при плануванні бюджету на майбутнє. У результаті управління публічними коштами стане більш професійним та прогнозованим», - заявили у відомстві.
