  1. В Україні

Кабмін запровадив оцінку результативності інвестиційних проєктів

08:12, 15 лютого 2026
Новий Порядок передбачає, хто має готувати звіти та проводити фінальну оцінку.
Кабмін запровадив оцінку результативності інвестиційних проєктів
Фото: me.gov.ua
Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, за якими оцінюватимуть результативність публічних інвестиційних проєктів після їх завершення. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

У 2025 році завершилася реалізація низки інвестиційних проєктів, які були профінансовані за рахунок публічних інвестицій держави, що обумовило потребу в запровадженні єдиного стандарту оцінки результатів їх реалізації. Не було єдиного механізму визначення ефективності витрачених коштів та досягнення поставленої проєктом мети.

Саме на встановлення такого стандарту оцінки і спрямовані нові прийняті Урядом правила.

Що саме передбачає новий Порядок

Хто відповідає: чітко визначено, хто має готувати звіти та проводити фінальну оцінку.

Терміни: встановлено конкретні дедлайни для перевірки після завершення робіт.

Параметри оцінки: аналізуватимуть не лише витрати, а й економічну вигоду, соціальний ефект та вплив на довкілля.

Висновки: результати оформлюватимуться у вигляді офіційного висновку за єдиною формою.

«Для держави це означає повну прозорість і можливість слідкувати за тим, наскільки ефективно працюють публічні інвестиції. Також буде можливим вчасно враховувати помилки або успіхи поточних проєктів при плануванні бюджету на майбутнє. У результаті управління публічними коштами стане більш професійним та прогнозованим», - заявили у відомстві.

Кабінет Міністрів України

