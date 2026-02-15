  1. В Украине

Кабмин ввел оценку результативности инвестиционных проектов

08:12, 15 февраля 2026
Новый Порядок предусматривает, кто должен готовить отчеты и проводить финальную оценку.
Фото: me.gov.ua
Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, по которым будут оценивать результативность публичных инвестиционных проектов после их завершения. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В 2025 году завершилась реализация ряда инвестиционных проектов, которые были профинансированы за счет публичных инвестиций государства, что обусловило необходимость введения единого стандарта оценки результатов их реализации. Не было единого механизма определения эффективности потраченных средств и достижения поставленной проектом цели.

Именно на установление такого стандарта оценки и направлены новые принятые Правительством правила.

Что именно предусматривает новый Порядок

Кто отвечает: четко определено, кто должен готовить отчеты и проводить финальную оценку.

Сроки: установлены конкретные дедлайны для проверки после завершения работ.

Параметры оценки: будут анализировать не только расходы, но и экономическую выгоду, социальный эффект и влияние на окружающую среду.

Выводы: результаты будут оформляться в виде официального заключения по единой форме.

«Для государства это означает полную прозрачность и возможность следить за тем, насколько эффективно работают публичные инвестиции. Также будет возможно своевременно учитывать ошибки или успехи текущих проектов при планировании бюджета на будущее. В результате управление публичными средствами станет более профессиональным и прогнозируемым», — заявили в ведомстве.

Кабинет Министров Украины

