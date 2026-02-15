  1. В Україні

Обіцяла вплинути на ТЦК для зняття з розшуку — на Черкащині судитимуть доцента університету

07:36, 15 лютого 2026
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно доцента університету Черкащини за фактом одержання неправомірної вигоди.
Обіцяла вплинути на ТЦК для зняття з розшуку — на Черкащині судитимуть доцента університету
На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно доцента кафедри одного з університетів області за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, обвинувачена запропонувала військовозобов’язаному мешканцю міста Черкаси використати свої особисті зв’язки для здійснення впливу на службових осіб районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою зняття його з розшуку та виключення з військового обліку.

Крім того, жінка запевнила чоловіка у можливості вплинути на представників закладів охорони здоров’я щодо встановлення фіктивного діагнозу та оформлення групи інвалідності, а також на членів військово-лікарської комісії з метою ухвалення рішення про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Правоохоронними органами задокументовано факт одержання обвинуваченою неправомірної вигоди в сумі 12 000 доларів США.

Слідчим суддею до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

