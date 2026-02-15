Обещала повлиять на ТЦК для снятия с розыска — в Черкасской области будут судить доцента университета

В суд направлен обвинительный акт в отношении доцента университета Черкасской области по факту получения неправомерной выгоды.

В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении доцента кафедры одного из университетов региона по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, обвиняемая предложила военнообязанному жителю города Черкассы использовать свои личные связи для оказания влияния на должностных лиц районного территориального центра комплектования и социальной поддержки с целью снятия его с розыска и исключения из воинского учета.

Кроме того, женщина заверила мужчину в возможности повлиять на представителей учреждений здравоохранения относительно установления фиктивного диагноза и оформления группы инвалидности, а также на членов военно-врачебной комиссии с целью принятия решения о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Правоохранительными органами задокументирован факт получения обвиняемой неправомерной выгоды в сумме 12 000 долларов США.

Следственным судьей к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

