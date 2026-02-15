Володимир Зеленський отримав премію імені Евальда фон Клейста, присуджену українцям
Президент України Володимир Зеленський від імені українського народу отримав премію імені Евальда фон Клейста. Відповідну нагороду присуджено за «мужність та непохитну рішучість» українців. Про вручення стало відомо з прямої трансляції церемонії.
Під час виступу глава держави подякував за підтримку України. «Для мене як Президента України велика честь бути тут та мати таких друзів українського народу. Я також дякую Німеччині та її народу за підтримку від самого початку повномасштабної війни», — заявив Зеленський.
Президент наголосив, що наразі Німеччина є країною, яка надає найбільші обсяги допомоги Україні. Зокрема, він відзначив внесок у створення критично важливої системи протиповітряної оборони на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.
