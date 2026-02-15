Володимир Зеленський отримав премію імені Евальда фон Клейста, присуджену українцям

Нагороду присуджено за мужність і рішучість українського народу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський від імені українського народу отримав премію імені Евальда фон Клейста. Відповідну нагороду присуджено за «мужність та непохитну рішучість» українців. Про вручення стало відомо з прямої трансляції церемонії.

Під час виступу глава держави подякував за підтримку України. «Для мене як Президента України велика честь бути тут та мати таких друзів українського народу. Я також дякую Німеччині та її народу за підтримку від самого початку повномасштабної війни», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що наразі Німеччина є країною, яка надає найбільші обсяги допомоги Україні. Зокрема, він відзначив внесок у створення критично важливої системи протиповітряної оборони на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.