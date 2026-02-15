Владимир Зеленский получил премию имени Эвальда фон Клейста, присужденную украинцам

Награда присуждена за мужество и решимость украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский от имени украинского народа получил премию имени Эвальда фон Клейста. Соответствующая награда присуждена за «мужество и непоколебимую решимость» украинцев. О вручении стало известно из прямой трансляции церемонии.

Во время выступления глава государства поблагодарил за поддержку Украины. «Для меня как Президента Украины большая честь быть здесь и иметь таких друзей украинского народа. Я также благодарю Германию и ее народ за поддержку с самого начала полномасштабной войны», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в настоящее время Германия является страной, которая предоставляет наибольший объем помощи Украине. В частности, он отметил вклад в создание критически важной системы противовоздушной обороны на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.

