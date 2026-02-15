  1. В Украине
Владимир Зеленский получил премию имени Эвальда фон Клейста, присужденную украинцам

09:06, 15 февраля 2026
Награда присуждена за мужество и решимость украинского народа.
Владимир Зеленский получил премию имени Эвальда фон Клейста, присужденную украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский от имени украинского народа получил премию имени Эвальда фон Клейста. Соответствующая награда присуждена за «мужество и непоколебимую решимость» украинцев. О вручении стало известно из прямой трансляции церемонии.

Во время выступления глава государства поблагодарил за поддержку Украины. «Для меня как Президента Украины большая честь быть здесь и иметь таких друзей украинского народа. Я также благодарю Германию и ее народ за поддержку с самого начала полномасштабной войны», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в настоящее время Германия является страной, которая предоставляет наибольший объем помощи Украине. В частности, он отметил вклад в создание критически важной системы противовоздушной обороны на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.

