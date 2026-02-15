Як онлайн перевірити готовність паспорта чи посвідки – пояснення ДМС

Громадяни можуть відстежувати готовність паспорта, ID-картки або посвідки на проживання через онлайн-сервіс ДМС без додаткових візитів до підрозділів.

Перевірити готовність документів громадяни можуть онлайн, без черг і додаткових візитів, повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні ДМС у Києві та області. Сервіс «Перевірка стану оформлення документів» доступний за посиланням.

Для перевірки потрібно ввести дані документа, на підставі якого здійснювалося оформлення (наприклад, паспорт або посвідка). Система автоматично відобразить стан готовності, а перевірку можна робити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.

Онлайн-сервіс дозволяє отримати інформацію щодо:

паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

паспорта громадянина України у вигляді ID-картки;

посвідки на тимчасове проживання;

посвідки на постійне проживання;

дозволу на імміграцію в Україну.

