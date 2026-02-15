  1. В Україні

Як онлайн перевірити готовність паспорта чи посвідки – пояснення ДМС

09:59, 15 лютого 2026
Громадяни можуть відстежувати готовність паспорта, ID-картки або посвідки на проживання через онлайн-сервіс ДМС без додаткових візитів до підрозділів.
Як онлайн перевірити готовність паспорта чи посвідки – пояснення ДМС
Фото: mvs.gov.ua
Перевірити готовність документів громадяни можуть онлайн, без черг і додаткових візитів, повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні ДМС у Києві та області. Сервіс «Перевірка стану оформлення документів» доступний за посиланням.

Для перевірки потрібно ввести дані документа, на підставі якого здійснювалося оформлення (наприклад, паспорт або посвідка). Система автоматично відобразить стан готовності, а перевірку можна робити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.

Онлайн-сервіс дозволяє отримати інформацію щодо:

  • паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
  • паспорта громадянина України у вигляді ID-картки;
  • посвідки на тимчасове проживання;
  • посвідки на постійне проживання;
  • дозволу на імміграцію в Україну.

паспорт документи Держміграційна служба

