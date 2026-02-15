  1. В Украине

Как онлайн проверить готовность паспорта или вида на жительство – объяснение ГМС

09:59, 15 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Граждане могут отслеживать готовность паспорта, ID-карты или вида на жительство через онлайн-сервис ГМС без дополнительных визитов в подразделения.
Как онлайн проверить готовность паспорта или вида на жительство – объяснение ГМС
Фото: mvs.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проверить готовность документов граждане могут онлайн, без очередей и дополнительных визитов, сообщили в Центральном межрегиональном управлении ГМС в Киеве и области. Сервис «Проверка состояния оформления документов» доступен по ссылке.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для проверки необходимо ввести данные документа, на основании которого осуществлялось оформление (например, паспорт или вид на жительство). Система автоматически отобразит состояние готовности, а проверку можно делать уже со следующего дня после подачи заявления в территориальное подразделение ГМС.

Онлайн-сервис позволяет получить информацию о:

  • паспорте гражданина Украины для выезда за границу;
  • паспорте гражданина Украины в виде ID-карты;
  • вида на жительство;
  • вида на постоянное жительство;
  • разрешении на иммиграцию в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

паспорт документы Госмиграционная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Увольнение за прогул недостаточно просто зафиксировать отсутствие на рабочем месте: Верховный Суд

Верховный Суд подчеркивает: для увольнения за прогул работодатель должен выяснить причины отсутствия работника.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]