Как онлайн проверить готовность паспорта или вида на жительство – объяснение ГМС

Граждане могут отслеживать готовность паспорта, ID-карты или вида на жительство через онлайн-сервис ГМС без дополнительных визитов в подразделения.

Фото: mvs.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проверить готовность документов граждане могут онлайн, без очередей и дополнительных визитов, сообщили в Центральном межрегиональном управлении ГМС в Киеве и области. Сервис «Проверка состояния оформления документов» доступен по ссылке.

Для проверки необходимо ввести данные документа, на основании которого осуществлялось оформление (например, паспорт или вид на жительство). Система автоматически отобразит состояние готовности, а проверку можно делать уже со следующего дня после подачи заявления в территориальное подразделение ГМС.

Онлайн-сервис позволяет получить информацию о:

паспорте гражданина Украины для выезда за границу;

паспорте гражданина Украины в виде ID-карты;

вида на жительство;

вида на постоянное жительство;

разрешении на иммиграцию в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.