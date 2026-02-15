Как онлайн проверить готовность паспорта или вида на жительство – объяснение ГМС
Проверить готовность документов граждане могут онлайн, без очередей и дополнительных визитов, сообщили в Центральном межрегиональном управлении ГМС в Киеве и области. Сервис «Проверка состояния оформления документов» доступен по ссылке.
Для проверки необходимо ввести данные документа, на основании которого осуществлялось оформление (например, паспорт или вид на жительство). Система автоматически отобразит состояние готовности, а проверку можно делать уже со следующего дня после подачи заявления в территориальное подразделение ГМС.
Онлайн-сервис позволяет получить информацию о:
- паспорте гражданина Украины для выезда за границу;
- паспорте гражданина Украины в виде ID-карты;
- вида на жительство;
- вида на постоянное жительство;
- разрешении на иммиграцию в Украину.
