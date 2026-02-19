На Львівщину дві туристки привезли із Занзібару тропічну малярію

Жінки перебувають у стаціонарі, їхній стан медики оцінюють як такий, що покращується.

У Львівській області виявили два випадки тропічної малярії у жінок, які повернулися з відпочинку на острові Занзібар. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Захворіли жінки віком 40 та 45 років. Із 19 по 29 січня вони перебували у Танзанії. Під час подорожі скаржилися на численні укуси комарів. Туристки були вакциновані проти жовтої гарячки, однак не проходили хіміопрофілактики малярії.

7-8 лютого з’явилися перші симптоми: загальна слабкість, біль у м’язах і суглобах. Згодом температура тіла підвищилася до 38,7°C, виникли задишка та нудота. 12 лютого одна з пацієнток помітила жовтяницю та зниження температури, після чого обидві звернулися по медичну допомогу.

Лабораторні дослідження крові підтвердили наявність збудника тропічної малярії в обох випадках, зафіксовано високий рівень паразитемії I ступеня.

Станом на 16 лютого 2026 року пацієнтки перебувають на стаціонарному лікуванні у КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» з діагнозом «Тропічна малярія». За оцінкою лікарів, їхній загальний стан покращився.

Що потрібно знати про малярію

Медики нагадують, що малярія — небезпечне паразитарне захворювання, яке передається через укуси комарів роду Anopheles. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ризик інфікування існує у 87 країнах, переважно в Африці, Південній Азії та Америці.

Серед початкових симптомів — нездужання, головний біль, біль у м’язах і суглобах, періодичне підвищення температури, нудота, блювання, кашель і порушення з боку нервової системи. У тяжких випадках хвороба може призвести до смерті.

Профілактика та лікування

Фахівці наголошують на правилі ABCD:

A — бути обізнаними про ризики;

B — захищатися від укусів комарів;

C — дотримуватися призначеної схеми прийому препаратів;

D — негайно звертатися до лікаря при підвищенні температури під час подорожі або після повернення.

Перед поїздкою до країн із ризиком малярії необхідно проконсультуватися з лікарем щодо хіміопрофілактики. Її розпочинають за 1-2 тижні до виїзду, продовжують протягом перебування в ендемічній зоні та ще 4–6 тижнів після повернення. Препарат і схему визначає лікар з урахуванням країни перебування та можливого рівня резистентності збудника.

Лікування малярії слід розпочати протягом перших 24 годин від появи симптомів. Медики наголошують, що хворобі можна запобігти, а за своєчасного звернення — успішно вилікувати.

