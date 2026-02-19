  1. В Украине

В Львовскую область две туристки привезли из Занзибара тропическую малярию

09:42, 19 февраля 2026
Женщины находятся в стационаре, их состояние медики оценивают как улучшающееся.
Во Львовской области выявили два случая тропической малярии у женщин, которые вернулись с отдыха на острове Занзибар. Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины.

Заболели женщины в возрасте 40 и 45 лет. С 19 по 29 января они находились в Танзании. Во время путешествия жаловались на многочисленные укусы комаров. Туристки были вакцинированы против желтой лихорадки, однако не проходили химиопрофилактику малярии.

7-8 февраля появились первые симптомы: общая слабость, боль в мышцах и суставах. Впоследствии температура тела повысилась до 38,7°C, возникли одышка и тошнота. 12 февраля одна из пациенток заметила желтуху и снижение температуры, после чего обе обратились за медицинской помощью.

Лабораторные исследования крови подтвердили наличие возбудителя тропической малярии в обоих случаях, зафиксирован высокий уровень паразитемии I степени.

По состоянию на 16 февраля 2026 года пациентки находятся на стационарном лечении в КНП ЛОР «Львовская областная инфекционная клиническая больница» с диагнозом «Тропическая малярия». По оценке врачей, их общее состояние улучшилось.

Что нужно знать о малярии

Медики напоминают, что малярия — опасное паразитарное заболевание, которое передается через укусы комаров рода Anopheles. По данным Всемирной организации здравоохранения, риск заражения существует в 87 странах, преимущественно в Африке, Южной Азии и Америке.

Среди начальных симптомов — недомогание, головная боль, боль в мышцах и суставах, периодическое повышение температуры, тошнота, рвота, кашель и нарушения со стороны нервной системы. В тяжелых случаях болезнь может привести к смерти.

Профилактика и лечение

Специалисты подчеркивают правило ABCD:

A — быть осведомленными о рисках;

B — защищаться от укусов комаров;

C — соблюдать назначенную схему приема препаратов;

D — немедленно обращаться к врачу при повышении температуры во время путешествия или после возвращения.

Перед поездкой в страны с риском малярии необходимо проконсультироваться с врачом по поводу химиопрофилактики. Ее начинают за 1-2 недели до выезда, продолжают в течение пребывания в эндемичной зоне и еще 4-6 недель после возвращения. Препарат и схему определяет врач с учетом страны пребывания и возможного уровня резистентности возбудителя.

Лечение малярии следует начать в течение первых 24 часов от появления симптомов. Медики отмечают, что болезнь можно предотвратить, а при своевременном обращении — успешно вылечить.

