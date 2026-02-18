Захворюваність на ГРВІ в Україні зростає: де перевищено епідемічний поріг

В Україні за тиждень зафіксували понад 168 тисяч випадків грипу, COVID-19 та ГРВІ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 9 по 15 лютого в Україні зафіксували понад 168 тисяч випадків грипу, COVID-19 та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. У дев’яти областях рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг — це на один регіон більше, ніж тижнем раніше.

Про актуальну статистику повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За даними відомства, протягом звітного періоду на ГРВІ захворіли більш як 86 тисяч дітей і понад 81,5 тисячі дорослих. Унаслідок ускладнень госпіталізації потребували близько 5,7 тисячі осіб, з яких понад три тисячі — діти.

Середній рівень перевищення епідемічного порогу захворюваності зафіксували в:

Волинській;

Київській;

Полтавській;

Рівненській;

Хмельницькій областях.

При цьому перевищення низького рівня виявли в:

Закарпатській;

Житомирській;

Сумській;

Черкаській областях.

Загалом від початку епідсезону в Україні понад 539 тисяч людей перехворіли на ГРВІ, що на 4,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. COVID-19 виявили у 20 750 випадків.

У МОЗ зазначили, що грип зазвичай починається раптово — з високої температури, ознобу, сильного головного болю та сухого кашлю.

COVID-19, навпаки, розвивається поступово. Спочатку з’являються лихоманка, кашель, слабкість і біль у горлі, а також можлива втрата нюху або смаку.

У міністерстві закликали при перших симптомах не займатися самолікуванням і звертатися до сімейного лікаря. Також рекомендують залишатися вдома, користуватися окремим посудом і дотримуватися гігієни, щоб не наражати на ризик близьких.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.