Заболеваемость ОРВИ в Украине растет: где превышен эпидемический порог
С 9 по 15 февраля в Украине зафиксировали более 168 тысяч случаев гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций. В девяти областях уровень заболеваемости превысил эпидемический порог — это на один регион больше, чем неделей ранее.
Об актуальной статистике сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным ведомства, за отчётный период ОРВИ заболели более 86 тысяч детей и свыше 81,5 тысячи взрослых. В результате осложнений госпитализация понадобилась около 5,7 тысячи человек, из которых более трёх тысяч — дети.
Средний уровень превышения эпидемического порога заболеваемости зафиксировали в:
- Волынской;
- Киевской;
- Полтавской;
- Ровенской;
- Хмельницкой областях.
При этом превышение низкого уровня выявили в:
- Закарпатской;
- Житомирской;
- Сумской;
- Черкасской областях.
Всего с начала эпидсезона в Украине более 539 тысяч человек переболели ОРВИ, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. COVID-19 выявили в 20 750 случаях.
В Минздраве отметили, что грипп обычно начинается внезапно — с высокой температуры, озноба, сильной головной боли и сухого кашля.
COVID-19, напротив, развивается постепенно. Сначала появляются лихорадка, кашель, слабость и боль в горле, а также возможна потеря обоняния или вкуса.
В министерстве призвали при первых симптомах не заниматься самолечением и обращаться к семейному врачу. Также рекомендуют оставаться дома, пользоваться отдельной посудой и соблюдать гигиену, чтобы не подвергать риску близких.
