Заболеваемость ОРВИ в Украине растет: где превышен эпидемический порог

В Украине за неделю зафиксировали более 168 тысяч случаев гриппа, COVID-19 и ОРВИ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 9 по 15 февраля в Украине зафиксировали более 168 тысяч случаев гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций. В девяти областях уровень заболеваемости превысил эпидемический порог — это на один регион больше, чем неделей ранее.

Об актуальной статистике сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, за отчётный период ОРВИ заболели более 86 тысяч детей и свыше 81,5 тысячи взрослых. В результате осложнений госпитализация понадобилась около 5,7 тысячи человек, из которых более трёх тысяч — дети.

Средний уровень превышения эпидемического порога заболеваемости зафиксировали в:

Волынской;

Киевской;

Полтавской;

Ровенской;

Хмельницкой областях.

При этом превышение низкого уровня выявили в:

Закарпатской;

Житомирской;

Сумской;

Черкасской областях.

Всего с начала эпидсезона в Украине более 539 тысяч человек переболели ОРВИ, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. COVID-19 выявили в 20 750 случаях.

В Минздраве отметили, что грипп обычно начинается внезапно — с высокой температуры, озноба, сильной головной боли и сухого кашля.

COVID-19, напротив, развивается постепенно. Сначала появляются лихорадка, кашель, слабость и боль в горле, а также возможна потеря обоняния или вкуса.

В министерстве призвали при первых симптомах не заниматься самолечением и обращаться к семейному врачу. Также рекомендуют оставаться дома, пользоваться отдельной посудой и соблюдать гигиену, чтобы не подвергать риску близких.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.