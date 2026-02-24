Урсула фон дер Ляєн та лідери Нордично-Балтійської вісімки прибули до Києва для участі в засіданні Коаліції охочих

Лідери Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії прибули до Києва з візитом у четверту річницю повномасштабного вторгнення.

Фото: Андрій Сибіга

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що 24 лютого Київ приймає керівництво Європейської комісії та лідерів Північно-Балтійської вісімки з нагоди четвертої річниці повномасштабної війни.

Сибіга розповів, що він особисто вітав президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та Президента Європейської комісії Антоніо Кошту на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Крім того, міністр привітав лідерів Північно-Балтійської вісімки, які прибули для демонстрації підтримки України у боротьбі за свободу та європейські цінності: прем’єр-міністра Естонії Крістенс Міхаля, прем’єрку Латвії Евіку Сіліню, прем’єрку Ісландії Кріструн Фростадоуттір, президента Фінляндії Олександра Стубба, прем’єра Данії Метте Фредеріксена, прем’єра Швеції Ульфа Крістерссона та прем’єра Норвегії Йонанса Стере.

Як розповів українським ЗМІ речник Президента України Сергій Никифоров, у Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії".

Фото: Андрій Сибіга

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.