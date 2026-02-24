Урсула фон дер Ляйен и лидеры Нордично-Балтийской восьмерки прибыли в Киев для участия в заседании Коалиции желающих

Лидеры Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии прибыли в Киев с визитом в четвертую годовщину полномасштабного вторжения.

Фото: Андрей Сибига

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что 24 февраля Киев принимает руководство Европейской комиссии и лидеров Северо-Балтийской восьмёрки по случаю четвёртой годовщины полномасштабной войны.

Сибига рассказал, что он лично приветствовал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошту на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Кроме того, министр приветствовал лидеров Северо-Балтийской восьмёрки, которые прибыли для демонстрации поддержки Украины в борьбе за свободу и европейские ценности: премьер-министра Эстонии Кристена Михала, премьер-министра Латвии Эвику Силиню, премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и премьер-министра Норвегии Йонаса Стьоре.

Как рассказал украинским СМИ пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, в Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии».

Фото: Андрей Сибига

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.