Урсула фон дер Ляйен и лидеры Нордично-Балтийской восьмерки прибыли в Киев для участия в заседании Коалиции желающих

10:13, 24 февраля 2026
Лидеры Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии прибыли в Киев с визитом в четвертую годовщину полномасштабного вторжения.
Фото: Андрей Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что 24 февраля Киев принимает руководство Европейской комиссии и лидеров Северо-Балтийской восьмёрки по случаю четвёртой годовщины полномасштабной войны.

Сибига рассказал, что он лично приветствовал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошту на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Кроме того, министр приветствовал лидеров Северо-Балтийской восьмёрки, которые прибыли для демонстрации поддержки Украины в борьбе за свободу и европейские ценности: премьер-министра Эстонии Кристена Михала, премьер-министра Латвии Эвику Силиню, премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и премьер-министра Норвегии Йонаса Стьоре.

Как рассказал украинским СМИ пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, в Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии».

 Фото: Андрей Сибига

