  1. В Україні

Укрзалізниця змінила рух поїздів у 6 регіонах через безпекову ситуацію

12:03, 24 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Через складну безпекову ситуацію компанія коригує маршрути на Херсонщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Донеччині та в Запоріжжі.
Укрзалізниця змінила рух поїздів у 6 регіонах через безпекову ситуацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця 24 лютого змінила графіки та маршрути руху пасажирських поїздів у шести регіонах через складну безпекову ситуацію.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Херсонщина

Моніторингові групи працюють у посиленому режимі. Рух поїздів організовують з урахуванням поточної безпекової обстановки. Пасажирам рекомендують стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. На ніжинському напрямку запроваджено адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доставляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон очікує трансфер із Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

Запоріжжя

Тимчасово обмежено курсування до та зі станції Дніпро-Головний для поїздів №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів, №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів, №6 Ясіня — Запоріжжя та №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі забезпечується переважно автобусними трансферами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дніпро Чернігів Суми Харків Донецьк Запоріжжя Херсон Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всіх дітей до 18 років пропонують визнавати постраждалими від війни незалежно від обставин

Статус постраждалої дитини зможуть отримати всі, хто не досяг 18 років, без необхідності доводити конкретні обставини впливу війни.

Зміна статі та військовий облік: як суд у Харкові визначив підхід до статусу військовозобов’язаних

Сформована судом правова позиція може вплинути на подальшу практику застосування законодавства.

В Україні впровадять єдині правила допуску будівельних матеріалів на ринок

Стартувала імплементація нового Регламенту ЄС 2024/3110 для будівельних матеріалів.

Що означає доброзвичайність у проєкті ЦК і чи не стане вона інструментом тиску

У проєкті оновленого Цивільного кодексу України з’являється нова правова категорія — доброзвичайність.

ЄСПЛ вирішить, чи можуть штрафи за процедурні порушення перевищувати вартість активів підприємства

Страсбург прийняв до розгляду запит ВС щодо пропорційності податкових санкцій, який може змінити баланс між державою та платником податків.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]