Укрзалізниця змінила рух поїздів у 6 регіонах через безпекову ситуацію

Через складну безпекову ситуацію компанія коригує маршрути на Херсонщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Донеччині та в Запоріжжі.

Укрзалізниця 24 лютого змінила графіки та маршрути руху пасажирських поїздів у шести регіонах через складну безпекову ситуацію.

Херсонщина

Моніторингові групи працюють у посиленому режимі. Рух поїздів організовують з урахуванням поточної безпекової обстановки. Пасажирам рекомендують стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. На ніжинському напрямку запроваджено адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доставляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон очікує трансфер із Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

Запоріжжя

Тимчасово обмежено курсування до та зі станції Дніпро-Головний для поїздів №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів, №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів, №6 Ясіня — Запоріжжя та №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі забезпечується переважно автобусними трансферами.

