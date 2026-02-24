Укрзализныця изменила движение поездов в 6 регионах из-за ситуации с безопасностью

Из-за сложной ситуации с безопасностью компания корректирует маршруты в Херсонской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях и в Запорожье.

Укрзализныця 24 февраля изменила графики и маршруты движения пассажирских поездов в шести регионах из-за сложной ситуации с безопасностью.

Херсонская область

Мониторинговые группы работают в усиленном режиме. Движение поездов организуют с учетом текущей обстановки с безопасностью. Пассажирам рекомендуют следить за уведомлениями в приложении Укрзализныци и объявлениями на вокзалах и в поездах.

Сумская и Черниговская области

Региональные поезда временно курсируют в и из Конотопа. На нежинском направлении введены адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковская и Донецкая области

От Лозовой в направлении Краматорска пассажиров доставляют автобусами. Поезд №101/102 Барвинково — Херсон ожидает трансфер из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

Запорожье

Временно ограничено курсирование до и от станции Днепр-Главный для поездов №86/85 Львов — Запорожье — Львов, №128/127 Львов — Запорожье — Львов, №6 Ясиня — Запорожье и №40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино.

Сообщение между Днепром и Запорожьем в настоящее время обеспечивается преимущественно автобусными трансферами.

