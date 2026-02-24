  1. В Україні

Які документи потрібні для подачі на пенсію в ПФУ

12:57, 24 лютого 2026
В Україні громадяни можуть подати заяву на призначення пенсії заздалегідь, звернувшись до Пенсійного фонду особисто або онлайн та підготувавши необхідний пакет документів.
В Україні майбутні пенсіонери мають можливість звернутися за призначенням пенсії заздалегідь, не очікуючи дня досягнення пенсійного віку. Подати заяву дозволяється вже за місяць до настання відповідного віку — як особисто, так і онлайн. У Пенсійному фонді наголошують, що важливо завчасно підготувати повний пакет документів.

Для оформлення пенсії обов’язково потрібен документ, що посвідчує особу — паспорт громадянина України або ID-картка разом із витягом про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також трудова книжка. Якщо трудових книжок декілька, подаються всі наявні оригінали.

У випадках, коли в трудовій книжці відсутні окремі записи, є неточності чи помилки, може знадобитися додаткове підтвердження страхового стажу. Тоді подаються архівні довідки, документи з підприємств, накази про прийняття на роботу чи звільнення, трудові договори або особові рахунки.

Окремі документи можуть впливати як на тривалість стажу, так і на розмір майбутньої пенсії.

Зокрема, це документи про навчання за денною формою, військовий квиток для підтвердження періоду служби, а також довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд до 1 липня 2000 року, якщо ці дані відсутні в електронному реєстрі.

За потреби також подаються документи про пільговий стаж у разі роботи в шкідливих умовах або за особливим характером праці. Якщо змінювалися персональні дані, необхідні документи про шлюб, його розірвання чи зміну прізвища. Для зарахування періоду догляду за дитиною до трьох років додаються свідоцтва про народження дітей. Внутрішньо переміщені особи мають надати відповідну довідку.

Для отримання пенсійних виплат додатково подаються банківські реквізити рахунку у форматі IBAN або заява про виплату пенсії через Укрпошту.

Подати документи можна двома способами. Перший — особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з оригіналами документів. Другий — скористатися вебпорталом ПФУ, де потрібно завантажити кольорові скан-копії або фотографії документів та підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

