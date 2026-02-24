  1. В Украине

Какие документы нужны для подачи на пенсию в ПФУ

12:57, 24 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине граждане могут подать заявление о назначении пенсии заранее, обратившись в Пенсионный фонд лично или онлайн и подготовив необходимый пакет документов.
Какие документы нужны для подачи на пенсию в ПФУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине будущие пенсионеры имеют возможность обратиться за назначением пенсии заранее, не дожидаясь дня достижения пенсионного возраста. Подать заявление разрешается уже за месяц до наступления соответствующего возраста — как лично, так и онлайн. В Пенсионном фонде подчеркивают, что важно заблаговременно подготовить полный пакет документов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для оформления пенсии обязательно требуется документ, удостоверяющий личность — паспорт гражданина Украины или ID-карта вместе с выпиской о месте проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также трудовая книжка. Если трудовых книжек несколько, подаются все имеющиеся оригиналы.

В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют отдельные записи, есть неточности или ошибки, может понадобиться дополнительное подтверждение страхового стажа. Тогда подаются архивные справки, документы с предприятий, приказы о приёме на работу или увольнении, трудовые договоры или лицевые счета.

Отдельные документы могут влиять как на продолжительность стажа, так и на размер будущей пенсии.

В частности, это документы об обучении по дневной форме, военный билет для подтверждения периода службы, а также справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 1 июля 2000 года, если эти данные отсутствуют в электронном реестре.

При необходимости также подаются документы о льготном стаже в случае работы во вредных условиях или при особом характере труда. Если изменялись персональные данные, необходимы документы о браке, его расторжении или смене фамилии. Для зачёта периода ухода за ребёнком до трёх лет добавляются свидетельства о рождении детей. Внутренне перемещённые лица должны предоставить соответствующую справку.

Для получения пенсионных выплат дополнительно подаются банковские реквизиты счёта в формате IBAN или заявление о выплате пенсии через Укрпочту.

Подать документы можно двумя способами. Первый — лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с оригиналами документов. Второй — воспользоваться вебпорталом ПФУ, где необходимо загрузить цветные скан-копии или фотографии документов и подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Чернигове суд признал невозможным установить, какие именно средства можно считать воровским «общаком»

Обвинение, построенное на тюремном жаргоне без конкретных доказательств преступной деятельности, не может быть основанием для приговора.

Всех детей до 18 лет предлагают признавать пострадавшими от войны независимо от обстоятельств

Статус пострадавшего ребёнка смогут получить все, кто не достиг 18 лет, без необходимости доказывать конкретные обстоятельства влияния войны.

Смена пола и воинский учет: как суд в Харькове определил подход к статусу военнообязанных

Сформированная судом правовая позиция может повлиять на дальнейшую практику применения законодательства.

В Украине внедрят единые правила допуска строительных материалов на рынок

Стартовала имплементация нового Регламента ЕС 2024/3110 для строительных материалов.

Что означает добросовестность в проекте ГК и не станет ли она инструментом давления

В проекте обновлённого Гражданского кодекса Украины появляется новая правовая категория — добросовестность.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]