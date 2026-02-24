Какие документы нужны для подачи на пенсию в ПФУ

В Украине граждане могут подать заявление о назначении пенсии заранее, обратившись в Пенсионный фонд лично или онлайн и подготовив необходимый пакет документов.

В Украине будущие пенсионеры имеют возможность обратиться за назначением пенсии заранее, не дожидаясь дня достижения пенсионного возраста. Подать заявление разрешается уже за месяц до наступления соответствующего возраста — как лично, так и онлайн. В Пенсионном фонде подчеркивают, что важно заблаговременно подготовить полный пакет документов.

Для оформления пенсии обязательно требуется документ, удостоверяющий личность — паспорт гражданина Украины или ID-карта вместе с выпиской о месте проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также трудовая книжка. Если трудовых книжек несколько, подаются все имеющиеся оригиналы.

В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют отдельные записи, есть неточности или ошибки, может понадобиться дополнительное подтверждение страхового стажа. Тогда подаются архивные справки, документы с предприятий, приказы о приёме на работу или увольнении, трудовые договоры или лицевые счета.

Отдельные документы могут влиять как на продолжительность стажа, так и на размер будущей пенсии.

В частности, это документы об обучении по дневной форме, военный билет для подтверждения периода службы, а также справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 1 июля 2000 года, если эти данные отсутствуют в электронном реестре.

При необходимости также подаются документы о льготном стаже в случае работы во вредных условиях или при особом характере труда. Если изменялись персональные данные, необходимы документы о браке, его расторжении или смене фамилии. Для зачёта периода ухода за ребёнком до трёх лет добавляются свидетельства о рождении детей. Внутренне перемещённые лица должны предоставить соответствующую справку.

Для получения пенсионных выплат дополнительно подаются банковские реквизиты счёта в формате IBAN или заявление о выплате пенсии через Укрпочту.

Подать документы можно двумя способами. Первый — лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с оригиналами документов. Второй — воспользоваться вебпорталом ПФУ, где необходимо загрузить цветные скан-копии или фотографии документов и подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

