У Кривому Розі 16-річний підліток хакнув поштомати і викрав посилок на пів мільйона гривень

16-річного підлітка у Кривому Розі підозрюють у серії зламів поштоматів та викраденні посилок майже на 500 тисяч гривень.

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили 16-річного підлітка, якого підозрюють у серії зламів поштоматів та викраденні посилок. Загальна сума збитків становить близько 500 тисяч гривень.

Як повідомили в поліції, неповнолітній мешканець Кривого Рогу, маючи знання програмування, здійснював несанкціоноване втручання в роботу поштоматів. Для цього він вивчив алгоритм роботи офіційного додатку служби доставки, який використовується для отримання посилок.

За даними слідства, підліток створив спеціальну програму, яка дозволяла обходити систему оплати. Крім того, він розробив додаток, візуально схожий на офіційний, через який отримував незаконний доступ до автоматизованих систем.

У результаті таких дій посилки в системі відображалися як оплачені та видавалися з поштоматів без фактичного внесення коштів.

27 березня слідчі, за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою, повідомили фігуранту про підозру. Йому інкримінують ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

