В Кривом Роге 16-летний подросток взломал почтоматы и похитил посылки на полмиллиона гривен

21:06, 9 апреля 2026
16-летнего подростка в Кривом Роге подозревают в серии взломов почтаматов и похищении посылок почти на 500 тысяч гривен.
В Днепропетровской области правоохранители разоблачили 16-летнего подростка, которого подозревают в серии взломов почтоматов и краже посылок. Общая сумма ущерба составляет около 500 тысяч гривен.

Как сообщили в полиции, несовершеннолетний житель Кривого Рога, имея знания программирования, осуществлял несанкционированное вмешательство в работу почтоматов. Для этого он изучил алгоритм работы официального приложения службы доставки, которое используется для получения посылок.

По данным следствия, подросток создал специальную программу, которая позволяла обходить систему оплаты. Кроме того, он разработал приложение, визуально похожее на официальное, через которое получал незаконный доступ к автоматизированным системам.

В результате таких действий посылки в системе отображались как оплаченные и выдавались из почтоматов без фактической оплаты.

27 марта следователи, по согласованию с Криворожской центральной окружной прокуратурой, сообщили фигуранту о подозрении. Ему инкриминируют ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

