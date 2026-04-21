  1. В Україні

Визнання батьківства: як отримати свідоцтво про народження з новими відомостями

17:59, 21 квітня 2026
Заяву можна подати до відділу ДРАЦС за місцем зберігання актового запису або за місцем ухвалення рішення суду.
Визнання батьківства: як отримати свідоцтво про народження з новими відомостями
Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснило питання щодо визнання батьківства та внесення змін до актового запису про народження.

Не пізніше 1 місяця з дня народження дитини батьки зобов’язані зареєструвати її народження в органі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Одночасно з реєстрацією визначається походження дитини, а також присвоюється прізвище, ім’я та по батькові.

Після цього видається свідоцтво про народження.

Відповідно до статті 121 Сімейного кодексу України права та обов’язки батьків і дитини ґрунтуються на походженні дитини, засвідченому органом ДРАЦС.

Водночас не завжди батьківство визначається одразу після народження дитини. У деяких випадках відомості про батька вносяться зі слів матері (відповідно до статті 135 Кодексу). Згодом ситуація може змінитися: батько може виявити бажання офіційно визнати батьківство або це може бути встановлено рішенням суду.

Наступним етапом є внесення змін до актового запису цивільного стану.

Згідно зі статтею 134 Сімейного кодексу України, на підставі заяви або рішення суду відділ ДРАЦС вносить відповідні зміни та видає нове свідоцтво про народження.

У разі добровільного визнання батьківства мати та батько подають спільну заяву до ДРАЦС. Якщо ж батьківство встановлено судом — заяву подає особа, яка отримала відповідне рішення.

Куди звертатися?

Заяву можна подати до відділу ДРАЦС за місцем зберігання актового запису або за місцем ухвалення рішення суду. В умовах воєнного стану допускається звернення до будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній території України.

Також подати заяву можна через центри надання адміністративних послуг або, перебуваючи за кордоном, — до дипломатичних установ України.

Необхідні документи:

- заява встановленої форми;

- паспорт заявника;

- свідоцтво про народження дитини;

- рішення суду (за наявності);

- інші документи, необхідні для розгляду.

У разі неможливості особистого звернення заяву можна подати через представника або поштою (за умови нотаріального засвідчення підпису).

Документи іноземною мовою подаються разом із перекладом українською, засвідченим у встановленому порядку, а також, за необхдіності, з апостилем.

Строк розгляду

Розгляд заяви триває до 3 місяців. За наявності поважних причин строк може бути продовжено ще до трьох місяців. У дипломатичних установах — до шести місяців.

За результатами розгляду відділ ДРАЦС приймає рішення про внесення змін або надає обґрунтовану відмову із зазначенням причин та можливістю її оскарження в суді.

«Якщо в актовому записі вже зазначено іншу особу як батька (крім випадків, передбачених законом), внесення змін можливе лише після вирішення судом питання щодо виключення з актового запису про народження відомостей про батька», - додали у відомстві.

Судово-юридична газета

