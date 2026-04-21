  1. В Украине

Признание отцовства: как получить свидетельство о рождении с новыми сведениями

17:59, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Заявление можно подать в отдел ДРАЦС по месту хранения актовой записи или по месту вынесения решения суда.
Фото: centraljust.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило вопросы, связанные с признанием отцовства и внесением изменений в актовую запись о рождении.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка родители обязаны зарегистрировать его рождение в органе государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС). Одновременно с регистрацией определяется происхождение ребенка, а также присваиваются фамилия, имя и отчество.

После этого выдается свидетельство о рождении.

Согласно статье 121 Семейного кодекса Украины права и обязанности родителей и ребенка основываются на происхождении ребенка, удостоверенном органом ДРАЦС.

В то же время не всегда отцовство определяется сразу после рождения ребенка. В некоторых случаях сведения об отце вносятся со слов матери (в соответствии со статьей 135 Кодекса). Впоследствии ситуация может измениться: отец может изъявить желание официально признать отцовство или это может быть установлено решением суда.

Следующим этапом является внесение изменений в актовую запись гражданского состояния.

Согласно статье 134 Семейного кодекса Украины, на основании заявления или решения суда отдел ДРАЦС вносит соответствующие изменения и выдает новое свидетельство о рождении.

В случае добровольного признания отцовства мать и отец подают совместное заявление в ДРАЦС. Если же отцовство установлено судом — заявление подает лицо, получившее соответствующее решение.

Куда обращаться?

Заявление можно подать в отдел ДРАЦС по месту хранения актовой записи или по месту вынесения решения суда. В условиях военного положения допускается обращение в любой отдел ДРАЦС на подконтрольной территории Украины.

Также подать заявление можно через центры предоставления административных услуг или, находясь за границей, — в дипломатические учреждения Украины.

Необходимые документы:

заявление установленной формы;

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

решение суда (при наличии);

другие документы, необходимые для рассмотрения.

В случае невозможности личного обращения заявление можно подать через представителя или по почте (при условии нотариального удостоверения подписи).

Документы на иностранном языке подаются вместе с переводом на украинский язык, заверенным в установленном порядке, а также, при необходимости, с апостилем.

Срок рассмотрения

Рассмотрение заявления длится до 3 месяцев. При наличии уважительных причин срок может быть продлен еще до трех месяцев. В дипломатических учреждениях — до шести месяцев.

По результатам рассмотрения отдел ДРАЦС принимает решение о внесении изменений или предоставляет обоснованный отказ с указанием причин и возможностью его обжалования в суде.

«Если в актовой записи уже указано другое лицо в качестве отца (кроме случаев, предусмотренных законом), внесение изменений возможно только после решения судом вопроса об исключении из актовой записи о рождении сведений об отце», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

родительские права

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]