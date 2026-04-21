Признание отцовства: как получить свидетельство о рождении с новыми сведениями

Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило вопросы, связанные с признанием отцовства и внесением изменений в актовую запись о рождении.

Не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка родители обязаны зарегистрировать его рождение в органе государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС). Одновременно с регистрацией определяется происхождение ребенка, а также присваиваются фамилия, имя и отчество.

После этого выдается свидетельство о рождении.

Согласно статье 121 Семейного кодекса Украины права и обязанности родителей и ребенка основываются на происхождении ребенка, удостоверенном органом ДРАЦС.

В то же время не всегда отцовство определяется сразу после рождения ребенка. В некоторых случаях сведения об отце вносятся со слов матери (в соответствии со статьей 135 Кодекса). Впоследствии ситуация может измениться: отец может изъявить желание официально признать отцовство или это может быть установлено решением суда.

Следующим этапом является внесение изменений в актовую запись гражданского состояния.

Согласно статье 134 Семейного кодекса Украины, на основании заявления или решения суда отдел ДРАЦС вносит соответствующие изменения и выдает новое свидетельство о рождении.

В случае добровольного признания отцовства мать и отец подают совместное заявление в ДРАЦС. Если же отцовство установлено судом — заявление подает лицо, получившее соответствующее решение.

Куда обращаться?

Заявление можно подать в отдел ДРАЦС по месту хранения актовой записи или по месту вынесения решения суда. В условиях военного положения допускается обращение в любой отдел ДРАЦС на подконтрольной территории Украины.

Также подать заявление можно через центры предоставления административных услуг или, находясь за границей, — в дипломатические учреждения Украины.

Необходимые документы:

заявление установленной формы;

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

решение суда (при наличии);

другие документы, необходимые для рассмотрения.

В случае невозможности личного обращения заявление можно подать через представителя или по почте (при условии нотариального удостоверения подписи).

Документы на иностранном языке подаются вместе с переводом на украинский язык, заверенным в установленном порядке, а также, при необходимости, с апостилем.

Срок рассмотрения

Рассмотрение заявления длится до 3 месяцев. При наличии уважительных причин срок может быть продлен еще до трех месяцев. В дипломатических учреждениях — до шести месяцев.

По результатам рассмотрения отдел ДРАЦС принимает решение о внесении изменений или предоставляет обоснованный отказ с указанием причин и возможностью его обжалования в суде.

«Если в актовой записи уже указано другое лицо в качестве отца (кроме случаев, предусмотренных законом), внесение изменений возможно только после решения судом вопроса об исключении из актовой записи о рождении сведений об отце», — добавили в ведомстве.

